Unioniștii au rupt harta României Mari în două

Ziua de 1 Decembrie a fost marcată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012 prin două marșuri la Alba Iulia și Chișinău, sfârșitul celor două manifestații la care au participat sute de oameni a fost marcat de momentul în care au fost afișate câte o pânză de 10 metrii înălțime reprezentând fiecare jumătate de hartă a României Mari alăturii de mesajul „Un jurământ ne leagă/ Țara nu-i întreagă”

“Jumătate de României, asta este tot ce ne-a mai rămas la 101 ani de când înaintașii noștrii au împlinit visul de aur al tuturor românilor, pentru că jumătate de Românie am pierdut-o, ea se află acum în Basarabia, Bucovina de Nord, Diaspora și multe alte comunități românești unde se află românii ignorați sau neglijați de statul român care se luptă zi de zi pentru a-și păstra identitatea, limba și tradițiile. An de an nu vedem decât milioane de lei aruncați în concerte și mese populare prin care clasa politică de la București sărbătorește întregirea unei țări neîntregite. De ziua tuturor românilor vrem politici pentru românii de pretutindeni, nu ipocrizia politicienilor”, a declarat Ștefan Lupu, preşedintele Acţiunii 2012.

Cele două jumătăți de țară vor fi reunite cu ocazia zilei de 27 martie la Chișinău, atunci când ample manifestații vor avea loc pentru a marca ziua unirii Basarabiei cu România