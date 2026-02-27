Trafic blocat pe Transalpina, în județul Alba, după o masivă alunecare de teren

Traficul pe Transalpina este din nou dat peste cap, după ce ploile abundente din ultimele zile au provocat o alunecare de teren de proporții în zona localității Șugag din județul Alba. Circulația pe DN 67C este serios afectată, iar autoritățile intervin în aceste momente pentru degajarea drumului.

Primele probleme au apărut la kilometrul 80+800, unde bolovani și copaci s-au desprins de pe versanți și au ajuns pe carosabil. În această zonă, circulația se desfășoară alternativ, pe un singur fir, iar echipele de intervenție lucrează pentru eliberarea drumului.

Situația este însă și mai gravă pe sectorul cuprins între km 79+200 și km 81+200, unde traficul este complet blocat. Aici, cantitatea mare de material căzut de pe versanți a acoperit integral carosabilul, făcând imposibilă trecerea autovehiculelor.