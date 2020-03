Ținuta office – piese esențiale pentru un look impecabil la birou

Young people in the office

Știm cu toții că prima impresie contează, însă acest lucru este vital atunci când vorbim de mediul business. La birou, ținutele alese trebuie să fie întotdeauna potrivite domeniului în care lucrezi și să creeze contextul adecvat atât pentru o întâlnire de afaceri cât și pentru un eveniment corporate sau activitatea de zi cu zi. Altfel spus, eticheta eleganței este nelipsita când vorbim de stilul office pentru că este necesar ca outfit-ul să fie în permanență impecabil. În ultimul deceniu, acest tip de ținută s-a schimbat drastic, iar astăzi există tot mai multe modele care să ofere îndrumare pentru acest dress code. Iată care sunt piesele esențiale pentru o înfățișare corectă la birou:

Pantalonii office

Pantalonii sunt un element statement când ne referim la vestimentația pentru birou. Împrumutați din garderoba bărbaților, pantalonii office pentru femei sunt extrem de comozi și pot fi purtați cu dezinvoltură, lăsând mișcările libere. Sunt preferați de toate persoanele care sunt mereu ocupate la birou, au un ritm de lucru alert și multe întâlniri. Ține cont însă că alegerea modelului potrivit nu reprezintă o decizie ușoară pentru că există reguli atunci când vine vorba de siluetă.

Pantalonii evazați subțiază foarte mult, așa că dacă ai gleznele groase, poartă acest model sau chiar și pantaloni drepți cu talie joasă. În zilele de primăvară se potrivesc perfect pantalonii skinny, însă dacă nu ai picioarele foarte subțiri încearcă să-i combini cu cămăși oversize și pantofi stiletto. În cazul în care ai gleznele subțiri, optează pentru un model capri, pe care să-i asortezi neapărat cu tocuri cui.

Sacoul clasic

Atunci când spune office ne referim în mod clar și la clasicul sacou ce face orice femeie să se simtă de parcă ar conduce lumea. De regulă, o astfel de piesă într-o variantă neagră completează perfect o ținută de birou, însă dacă îți dorești ceva mai special poți opta și pentru culori pastelate sau modele cu broderii. Sacourile cu umerii supradimensionați sunt o alegere potrivită în prezent, mai ales că au revenit la modă. Mai mult, dacă ești un fan al bluzelor transparente ori realizate din materiale vaporoase, asigură-te că porți mereu un sacou pe deasupra ca să rămâi într-o zonă de decență și rafinament.

Cămașa

Piesa vestimentară ideală pentru birou este întotdeauna cămașa. Acordă totuși atenție modelului ales dacă vrei un look profi și feminin. Nu uita că linia decolteului nu trebuie să coboare niciodată mai mult de 10 cm sub claviculă și că nu sunt indicate imprimeurile sau nuanțele puternice, contrastante. De pildă, dacă vrei să porți o fustă sau pereche de pantaloni cu imprimeu floral ori leopard, optează pentru o cămașă masculină, albă pentru a obține un aspect stylish. În cazul în care abordezi cămășile fără mâneci, ai grijă să nu fie transparente ori cu bretele subțiri pentru că automat trebuie să porți pe deasupra un sacou. Cămășile sunt extrem de versatile și se pot purta în felurite combinații într-o ținută office, cu fuste și pantaloni sau chiar pulovere cu guler rotund.

Fusta midi

Niciodată nu vei da greș dacă alegi o fustă tip creion, una midi în A ori o altă variantă pentru birou. Mergi pe un stil simplu și pe o lungime sigură a acestei piese vestimentare, undeva în zona genunchilor sau sub aceștia, însă niciodată deasupra. Asortează fusta cu o cămașă ori o bluză elegantă și, neapărat, o pereche de pantofi stiletto. De asemenea, centurile în talie sunt necesare pentru a îmbunătăți contrastul volumelor. În ceea ce privește culorile, albul, negrul și griul sunt considerate trioul timeless, mereu la îndemână pentru schițarea unei ținute de birou.

Pantofii office

Pantofii sunt cei care desăvârșesc întotdeauna o ținută, așa că atunci când vizitezi un magazin de încălțăminte asigură-te că știi ce să alegi pentru birou. De regulă, un model clasic, cu toc, negru sau nude, este perfect pentru a adăuga eleganță ținutei office. În cazul în care optezi pentru o variantă potrivită pentru seară, vei oferi o impresie greșită. Nu purta pantofi foarte colorați la birou, cu accesorii metalice, sandale tip papuc, modele destinate activităților sportive sau încălțăminte foarte înaltă pentru că pot influența modul în care ești percepută la muncă.

Atunci când porți o ținută office ia în considerare faptul că aceasta trebuie să reflecte importanța rolului profesional, dar totodată și personalitatea sau încrederea în sine. Piesele prezentate sunt esențiale pentru birou, însă modul în care le combini este extrem de variat, așa că tot ce trebuie să faci este să-ți pui creativitatea la lucru dacă vrei să obții un look perfect.