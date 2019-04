TIMIŞ ION SORIN, PRIMAR PSD, OBLIGAT SĂ PLĂTEASCĂ DAUNE MORALE VICEPREŞEDINTELUI COMPOSESORATULUI BORŞA

material realizat împreună cu Nostra Silva

“Violatorul” şi “Amanta”, minciuni reper pentru mandatul primarului Timiş Ion Sorin

Daune morale de 420.000 lei cerutate în justiţie de Composesoratul Borşa şi Mihali Matei

Prin sentinţa civilă 1241 din 16 aprilie 2019 Judecătoria Sighetu Marmaţiei l-a obligat pe primarul PSD din Borşa, Maramureş, să plătească 5000 lei daune morale vicepreşedintelui Composesoratului Borşa, Mihali George Dan.

Instanţa a stabilit că Timiş Ion Sorin a încălcat drepturile privind onoarea, demnitatea şi imaginea – acuzaţiile jignitoare fiind aduse în public, în biroul executorului judecătoresc Aniţei Dorel din Vişeu de Sus.

Derapajele primarului din Borşa sunt grave, limbajul folosit de edil, dincolo de insulte, fiind şi extrem de agresiv şi însoţit de presiuni pentru a împiedica sancţionarea sa de către instanţă.

“Minciuna şi insulta nu sunt fapte penale, dar comportamentul şi atitudinea abuzivă a primarului PSD din Borşa trebuie să fie sancţionate de instanţe” a declarat Mihali George Dan, vicepreşedintele Composesoratului Borşa.

Calomnierea adversarilor şi dezinformarea, ştirile false, devin repere pentru mandatul primarului Timiş Ion Sorin şi modul în care edilul va intra în istoria Oraşului Borşa.

În dosarul 1671/177/2017 al Judecătoriei Aleşd, dar şi în cererea de strămutare a dosarului 1009/177/2017 al Judecătoriei Aleşd, primarul PSD din Borşa, Timiş Ion Sorin, a folosit şi următoarele “argumente” juridice: procesul Composesoratului Borşa a fost strămutat la Aleşd „unde președintele Judecătoriei Aleșd era fostul iubit al secretarei orașului Borșa de la acea dată, Mihali Maria”.

Nu a contat că preşedintele Judecătoriei Aleşd, în perioada respectivă nu era un bărbat, ci o femeie… importantă a fost calomnierea mizerabilă a fostei secretare a Oraşului Borşa, printr-un document oficial al Primăriei Borşa, asumat prin semnătură de “omul negru la suflet” Timiş Ion Sorin.

Mihali Maria, secretarul Composesoratului Borşa, a declarat în instanţă, la Judecătoria Aleşd:

„Am fost secretara orașului Borșa o perioadă lungă de timp – 32 de ani, sunt o persoană foarte cunoscută și apreciată în orașul Borșa, am absolvit facultatea de drept, iar în urma celor scrise în cererea de revizuire am probleme familiale și nu pot permite primarului orașului Borșa să mă terfelească. Nu am avut nicio relație cu președintele Judecătoriei Aleșd, nu cunosc nici măcar numele acestei persoane. Am în prezent vârsta de 62 de ani și la această vârstă consider că nu pot fi pusă într-o lumină proastă în comunitatea în care locuiesc, în orașul Borșa. Am mers cu fruntea sus, mi-am exercitat pe toata perioada funcția cu demnitate, soțul meu este angajat al Primăriei orașului Borșa și are probleme la serviciu datorită unor afirmații mincinoase”.

În urma afirmaţiilor denigratoare ale Primarului PSD Timiş Ion Sorin:

Mihali George Dan, antrenor de tenis în Vişeu de Sus, a fost nevoit să îşi schimbe locul de muncă şi să se mute la Braşov, la Clubul Sportiv Tenis Arena.

Mihali Maria a trecut printr-un proces de divorţ, soţul fiind asaltat la locul de muncă de calomniile primarului Timiş Ion Sorin – dosarul 742/336/2018, în prezent suspendat la Judecătoria Vişeu de Sus. Dosarul din instanţă pentru daune morale a fost retras, în urma ameninţărilor că soţul, angajat al Primăriei Borşa, va rămâne fără loc de muncă.

Composesoratul Borşa şi Mihali Matei au solicitat Tribunalului Maramureş obligarea primarului PSD Timiş Ion Sorin, a secretarei Coman Anca şi a juristei Chiciudean Claudia Matroana (semnatarii calomniilor din actele publice depuse în justiţie) la plata, în solidar, a unor daune morale de 420.000 lei.

