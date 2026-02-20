Tânără de 25 de ani găsită decedată în locuința din Sebeș. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă

La data de 19 februarie 2026, în jurul orei 23.45, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din municipiul Sebeș, cu privire la faptul că nu poate lua legătura cu fiica sa, în vârstă de 25 de ani, cunoscută cu probleme de sănătate, care locuiește împreună cu soțul său, în municipiul Sebeș.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, împreună cu soțul femeii, fiind identificat, în interiorul imobilului, cadavrul tinerei de 25 de ani. La o examinare preliminară, pe corpul femeii nu au fost identificate urme de violență.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.