Reținut după ce și-ar fi bătut și amenințat fosta soție. Polițiștii au emis ordin de protecție

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Deva au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat bănuit de comiterea infracțiunilor de violență în familie și amenințare, după ce și-ar fi agresat și amenințat fosta soție. Totodată, în urma evaluării riscului, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

În fapt, la data de 15 iunie a.c., în jurul orei 08:20, polițiștii au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 36 de ani, ar fi fost agresată fizic și amenințată de fostul soț.Din verificările efectuate a rezultat că, în noaptea de 14/15 iunie a.c., în jurul orei 00:00, în timp ce se afla la domiciliul său din municipiul Deva, femeia ar fi avut un conflict cu fostul soț, un bărbat de 46 de ani, din Deva, pe fondul unor neînțelegeri generate de gelozie.

În urma altercației, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie cu pumnii și ar fi amenințat-o în repetate rânduri.Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent pentru integritatea victimei, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de 5 zile.În urma probatoriului administrat de către polițiștii din cadrul Biroul de Investigații Criminale, față de bărbatul de 46 de ani a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, persoana în cauză fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare.