Tânăr din Reghin, reținut de polițiștii din Blaj pentru furturi din autoturisme neasigurate

La data de 19 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 21 de ani, din municipiul Reghin, județul Mureș.

Din cercetări a reieșit că, în cursul lunii mai 2025, pe timp de noapte, tânărul ar fi sustras articole vestimentare și unelte din autovehicule parcate pe raza municipiului Blaj, neasigurate, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 2.100 de lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.