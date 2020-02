Studiu de piață Marketplace negociat.ro: Cele mai importante 5 predicții în e-commerce pentru anul 2020

Creșterea e-commerce va continua și în 2020 odată cu creșterea vânzărilor online care se așteaptă să crească cu circa 19%, ceea ce înseamnă 4,2 miliarde de dolari la nivel mondial. Iată care sunt cele mai importante 5 predicții pentru e-commerce în 2020. Pentru a realiza acest studiu am luat punctul de vedere al expertilor Marketplace-ului din Romania negociat.ro! Ei susțin că:





1.Sellerii internaționali se vor dezvolta



Creșterea continuă a e-commerce la nivel global este predictibilă pentru anii ce vin, industria urmând să adune 22 % din totalul vânzărilor retail la nivel mondial până în 2023.

În 2019, China era cea mai mare piață de e-commerce cu vânzări de 1.935 trilioane (mii de miliarde), reprezentând mai mult de jumătate din totalul mondial. Alte piețe au crescut în mod remarcabil. Cele mai importante creșteri în 2019 le-au înregistrat Mexic, India, Filipine, China, Malaesia și Canada.





2. e-commerce-ul mobil va fi cel mai de succes în 2020



În ceea ce privește predicțiile pentru e-commerce, un lucru este clar: cumpărăturile de pe mijloace mobile (telefon, tabletă, etc) au crescut de la an la an.



Sellerii online pot crea listări prietenoase pentru mobil și pot să ofere prețuri mai mici decât competitorii lor. De exeplu acest produsele din Marketplace Negociat.ro https://www.negociat.ro/ pot fi cumpărate atât de pe mobil cât și de pe tabletă sau desktop.



3. O experiență pe toate canalele de comunicare va deveni esențială



În 2020, clienții se vor putea aștepta la o experiență pe toate canalele de comunicare. Prin aceasta se va putea oferi consistență pe toate canalele de vânzare, inclusiv pe site-uri, social media, marketplace-uri și magazine tradiționale.



Un studiu din 2019 a arătat că 53% intenționează să își facă cumpărăturile online și ajung să cumpere din magazine tradiționale. Un procent de 69% din oamenii care cumpără din magazine au spus că ar prefera să consulte o recenzie a produsului pe telefon decât să ceară sfatul unui angajat al unui magazin tradițional.

4.Social media va deveni un canal e-commerce

Social media și e-commerce s-au unit pentru a oferi o experineță completă clienților din mediul online, acest lucru devenind tot mai vizibil, platformele lansând tot mai multe caracteristici ale cumpărăturilor.

Datele statistice arată că social media a fost cel mai puternic vector de creștere a e-commerce din 2016 to 2018 și acest trend va crește și în anii următori.

5.Serviciul ”Clienți” va fi din ce în ce mai important în 2020

Cum tot mai mulți cumpărători se mută în mediul online, importanța unei experiențe pozitive pentru client devinde tot mai importantă. Dacă un client are nevoie de ajutor într-o tranzacție online și sellerul nu răspunde, această este o problemă.



În 2018, 73% dintre consumatori au spus că experiența clientului este un factor important în decizia de cumpărare. Acest procent arată că depășirea așteptărilor cleinților este necesară pentru creșterea vânzărilor în anii care vin.



În 2020, cu cât tot mai mulți vânzători online prioritizează serviciile pentru clienți de înaltă calitate, ștacheta pentru servicii pentru clienți se va ridica tot mai sus. Sellerii online vor trebui să își reducă rata de prim răspuns și timpul de rezolvare pentru a-și menține cel puțin nivelul actual și vor trebui să își dezvolte aceste capacități de relaționare cu clienții dacă vor să evolueze.