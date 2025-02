Sindicatul „Elie Radu” din CNAIR: „Guvernanți, opriți distrugerea drumurilor și atacul asupra angajaților CNAIR! Pe 20 februarie, protestăm masiv!”

Suntem în pragul unui dezastru rutier și social! Desființarea Agențiilor de Control și Încasare (ACI), lipsa unui control al vehiculelor care nu respecta masele si dimensiunile maxime admise, distrugerea negocierilor colective și încălcarea drepturilor salariatilor sunt atacuri directe la siguranța infrastructurii rutiere și la angajații care o întrețin!

CNAIR este sabotată din interior, iar noi nu vom sta cu mâinile în sân!

Pe 20 februarie, angajații C.N.A.I.R.-S.A. ies în stradă!

Dacă guvernanții nu iau măsuri rapide, vom bloca activitatea și vom protesta în toată țara! Nu vom permite ca drumurile României să fie distruse, iar angajații care le întrețin să fie transformați în sclavi! Legea nr. 296/2023, OUG 156/2024 si lipsa modificarii legislatiei specifice dupa intrara in Schengen sunt doar parte din problema!

Desi am intrat in Schengen si ar fi trebuit ca guvernantii nostri sa fi adaptat deja legislatia la noile realitati, NU SE INTAMPLA NIMIC! Mai bine spus, nu se intampla nimic in sens pozitiv: in loc sa ne reorganizam si sa ne adaptam controlul vehiculelor care nu respecta masele si dimensiunile maxim admise, C.N.A.I.R.- S.A. a inteles sa desfiinteze Agentiile de Contorl si Incasari (A.C.I.) unde se facea acest control, iar salariatii urmeaza a fi disponibilizati. Ca intotdeauna, vecinii nostrii se descurca mult mai bine: de ex, compania similara maghiara stie sa faca control, sa incaseze taxe, amenzi (Kozut Nonprofit Zrt). Noi, la o luna si jumatate de la intrarea in Schenghen inca nu stim ce vrem sa facem, dar sa mai si actionam: Ministerul Transporturilor tace- degeaba am incercat sa ne intalnim cu reprezentantii lor, nu si-au facut timp si pentru noi, la C.N.A.I.R. S.A. incercam de 2 ani degeaba- nicio problema importanta nu se supune dialogului social. I.S.C.T.R. pare ca e singura institutie, subdimensionata, nedotata, nici tehnic si nici la nivel de angajati, care din cand in cand mai face un control. Insa cu asa controale, vai si amar de drumurile noastre!

C.N.A.I.R.- S.A., în calitate de administrator de infrastructură rutieră, are obligația legală de a menține integritatea drumurilor și siguranța participanților la trafic. Asigurarea conformității vehiculelor cu standardele de masă și gabarit contribuie la creșterea siguranței rutiere (vehiculele care depășesc limitele pot crea situații periculoase), protecția infrastructurii, reducând costurile de întreținere și reparație a drumurilor. Totusi, aceasta nu vrea sa mai presteze o astfel de activitate, ci prefera sa desfiinteze ACI-urile, cu consecinta concedierii colective a salariatilor sai si a diminuarii veniturilor sale si la bugetul de stat!

De ce nu vrem sa mai controlam vehiculele si sa mai incasam venituri? Este o intrebare la care fiecare poate sa dea un raspuns! Poate fi vorba de incercarea de distrugere a acestei companii? De distrugere infrastructura rutiera? De protejarea transportatorilor? Sau de pierdere fortei de munca calificata? Degeaba semnam contracte pentru noi sectoare minuscule, fie de autostrazi, fie de drumuri nationale, daca distrugem masiv ceea ce avem! Niciodata nu vom reusi sa tinem pasul cu reparatiile la structura existenta mai ales daca aceasta se degradeaza intr-un ritm mult mai rapid din cauza nerespectarii conditiilor privind masele si dimensiunile maxim admise!

Pe langa problemele de ordin organizatoric cu care se confrunta aceasta companie, statul loveste in plus prin emiterea de ordonante cu impact asupra negocierii colective si a contractelor colective de munca deja incheiate.

Dupa ce initial s-a adoptat Legea nr. 296/2023 prin care au fost impuse norme de personal in mod aleatoriu, fara sa se tina cont de nivelul companiei, structura sa teritoriala, care au dus la anomalii in cadrul sau, a fost adoptata si OUG 156/2024 care introduce derogări permanente de la Legea 367/2022, blocând negocierile libere la contractele colective de munca.

Astfel, Statul intervine abuziv în relațiile de muncă, distrugând autonomia negocierilor! In acest context, salariile nu se mai pot adapta la inflație, afectând nivelul de trai, angajații pleacă în privat, iar calitatea serviciilor publice scade.

In cadrul C.N.A.I.R.- S.A. exista oricum un deficit acut de salariati calificați, ingineri, tehnicieni, mecanici de utilaje, șoferi etc. Acestia prefera munca in domeniul privat unde salariile sunt mai mari. S-a ajuns in situatia in care salariatii existenti au concedii de odihna de luat pe doi-trei ani de zile si nu pot sa plece in concedii. Acumularea excesivă de ore suplimentare se face în perioada de iarnă.

Acest deficit de personal se regaseste in special la nivelul districtelor. De ex, in cadrul Districtului Feleac (din cadrul DRDP Cluj) sunt doar 2 muncitori, ceea ce face imposibilă asigurarea permanenței și intervențiilor la accidente.

Salariatii sunt chemati la munca suplimentara, desi acordarea de timp liber trebuie sa se faca in termen de 60 de zile, acest lucru nu este posibil,nu sunt platite aceste ore suplimentare, de multe ori fiind nevoiti sa promovam actiuni in instanta.

Muncitorii sunt expuși accidentelor din cauza lipsei de personal și de echipamente adecvate pentru semnalizare si protectie in zona drumului. Astfel, au fost situatii in care au salariatii au fost spulberati de pe partea carosabila in timp ce executau activitatile de serviciu din cauza lipsei si dotarilor cu echipamente si utilaje de protectie a acestora (CIC Saliste 4 muncitori , DRDP Craiova – deces, DRDP bucuresti – deces , etc ).

Acestea sunt doar o parte din probleme. Vom arata in articolele urmatoare dezastrul din cadrul CNAIR SA.

Pana atunci însă, pe 20 februarie, ieșim în stradă!

Nu ne mai lăsăm umiliți! Dacă guvernanții nu ia masuri vom protesta în fața C.N.A.I.R.-S.A., a Ministerului Transporturilor și Ministerul Finantelor!

Guvernanților, opriți distrugerea CNAIR și a drumurilor României, sau pregătiți-vă de proteste masive!