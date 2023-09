Se lansează Future Ready 4.0, proiectul care oferă copiilor cu oportunități limitate o șansă la o educație mai bună

Simplon România, organizație non-profit care dezvoltă programe educaționale pentru copii și adulți, anunță lansarea celei de-a 4-a ediții a proiectului Future Ready – Dezvoltăm competențele generațiilor viitoare. Programul își propune să ofere șansa copiilor cu oportunități limitate de a face față cererilor pieței muncii din viitor, prin dezvoltarea unor competențe cheie. Astfel, participanții cursurilor își vor putea descoperi pasiunile, vor căpăta noțiuni de educație financiară și își vor dezvolta competențe tehnice și abilități de prospectare a viitoarei cariere.

Future Ready 4.0 se desfășoară la nivel național, în perioada octombrie 2023 – aprilie 2024 și este adresat copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, care provin din mediul rural și urban mic. Cursurile se vor desfășura exclusiv online, sunt gratuite și vor fi susținute de trainerii Simplon România cu implicarea voluntarilor Societe Generale Global Solution Centre.

“După succesul primelor trei ediții, la care au participat în total peste 1.000 de copii, suntem entuziasmați să dăm startul unei noi sesiuni de cursuri teoretice și practice. Noua curriculă este adaptată la nevoile pieței muncii, aflate în continuă dezvoltare, dar este și aliniată cu interesul copiilor din grupul țintă. 60% dintre participanții la edițiile anterioare consideră că joburile viitorului se vor baza pe IT sau robotică, iar peste jumătate cred că inteligența artificială va avea cel mai mare impact pe viitor în domenii precum medicină, marketing și educație.”, explică Mădălina Sumedrea, Project Manager Simplon România

Programul cursurilor este următorul:

Modul I, octombrie – noiembrie 2023

Carieră și joburile viitorului (pasiuni, perspective de viitor, profil vocațional)

Educație financiară (comportament responsabil, economisire, investiții)

Modul II, ianuarie – februarie 2024

Securitate cibernetică (siguranța pe internet, cyberbullying, gaming)

Inteligență artificială (noțiuni introductive, AI vs. Machine Learning, aplicații)

Modul III, martie – aprilie 2024

Programare în gaming (game development, algoritmi, coding)

Modelare 3D în gaming (grafică digitală, animații, creativitate)

Înscrierile se pot face în link-ul de aici: https://www.simplonromania.org/future-ready-4-0/

Pentru început, înscrierile se pot realiza doar pentru primul modul, iar restul cursurilor se vor deschide treptat, înainte de începerea claselor.

Future Ready este dezvoltat de Simplon România și susținut de Societe Generale Global Solution Centre ca parte din activitatea companiei de susținere a dezvoltării abilităților, nivelului de educație și integrării profesionale a grupurilor vulnerabile.

Despre Simplon România

Simplon România creează programe educaționale pentru dezvoltarea competențelor digitale, tehnice și interpersonale, dedicate copiilor și adulților din diverse medii sociale.

Proiectele Simplon România au un caracter dinamic și un conținut interactiv care stimulează creativitatea participanților.

Simplon România susține cele mai noi tehnologii din mediul digital pentru dezvoltarea abilităților necesare în viitor.

Despre Societe Generale Global Solution Centre

Societe Generale Global Solution Centre a fost fondată în România, în anul 2011, ca un centru de servicii pentru Grupul Societe Generale. Compania oferă o gamă largă de servicii profesionale de înaltă calitate în diverse domenii de activitate pentru entitățile Grupului din întreaga lume: finanțe și contabilitate, resurse umane, IT, Know Your Customer sau compliance.

Societe Generale Global Solution Centre în România înseamnă performanță, inovație și cei mai buni profesioniști. Având o echipă de 3.000 de experți și specialiști, compania deservește 35 de țări pentru toate liniile de business majore ale Societe Generale.