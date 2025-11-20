Se intensifică tentativele de fraudă prin spoofing. Avertisment al DNSC

O nouă țeapă face ravagii în România. Oamenii care se lasă pradă unor mesaje care pun presiune pe ei riscă să rămână fără bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că e bine să nu dați date personale oricui le cere.

Se intensifică tentativele de fraudă prin spoofing, în care atacatorii se folosesc de pretextul unei cereri fictive de credit pentru a obține date personale sau financiare sensibile. Avertismentul vine de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

DNSC avertizează că „tentativele de fraudă prin spoofing continuă,” și subliniază tactica folosită. „Atacatorii folosesc adesea pretextul unei cereri fictive de credit pentru a câștiga încrederea utilizatorilor și pentru a obține date personale sau financiare”.

Utilizatorii au semnalat cazuri în care sunt abordați de indivizi care pretind că lucrează în sistemul bancar, inclusiv „prin mesaje trimise pe rețele sociale.” Sub promisiunea unei „oferte de creditare,” atacatorii cer „date sensibile precum informații personale, copii ale actelor sau chiar extrase de cont”.

„Prin aceste metode, infractorii creează presiune psihologică și un sentiment fals de urgență, pentru a determina victima să furnizeze rapid informații care nu ar trebui niciodată dezvăluite în mediul online”.

Instituția reamintește publicului că „instituțiile financiare nu solicită niciodată date sensibile prin mesaje pe platforme sociale, iar verificarea identității interlocutorului este esențială înainte de a continua orice discuție”.

DNSC oferă următoarele recomandări:

Nu divulga informații confidențiale (CNP, date bancare, coduri primite prin SMS)

Întrerupe apelul și verifică independent, apelând numărul oficial afișat pe site-ul organizației

Activează autentificarea în doi pași (2FA) pentru conturile importante.