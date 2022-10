Se împlinesc doi ani, de când primarul Gabriel Pleșa, a preluat șefia Primăriei Municipiului Alba Iulia. Raport de activitate

Stimați albaiulieni,

Se împlinesc 2 ani de când numărul meu de telefon este public, accesibil pentru oricare dintre dumneavoastră, de când, stradă cu stradă, am luat Alba Iulia la pas și am căutat împreună cele mai bune soluții la problemele noastre, ale locuitorilor.

Mai binele oricărei comunități pornește de la parteneriatul dintre administrație și beneficiari, dintre cei care sunt plătiți pentru a fi în slujba municipiului și cei care plătesc, prin taxe și impozite, pentru ca interesele să le fie reprezentate la nivel administrativ. În acest sens, am urmărit ca întreg aparatul primăriei să fie cât mai aplicat în deservirea dumneavoastră, cu celeritate, profesionalism și cu respectarea legii.

Cu toate acestea, de multe ori, timpii de așteptare până la rezolvarea provocărilor cu care ne confruntăm la nivelul Primăriei Alba Iulia sunt mai îndelungați decât ne-am dori, dar altfel nu se poate! Nu am să accept niciun compromis pentru a câștiga simpatia ori bunăvoința cuiva!

Etapele de implementare a proiectelor majore, de mobilitate, infrastructură, culturale ori de altă natură, demarate de la începutul mandatului cu care m-ați învestit, s-au derulat și continuă în condițiile prevăzute de legislație.

Știm, de asemenea, că nimic trainic și de anvergură nu se realizează fără consum de timp, resurse și efort. Ne este încercată și răbdarea, fără îndoială, dar victoria și satisfacția sunt, în final, ale celor care știu să-și măsoare nerăbdarea, apreciind truda celor implicați și susținându-i pe cei care fac lucrurile să se întâmple!

Raportul activității mele în funcția de primar al municipiului Alba Iulia, pentru perioada 22 octombrie 2020 -ziua în care am preluat conducerea primăriei- și până astăzi, îl găsiți mai jos. Nu găsiți orele lucrate peste program, cele petrecute pe stradă, cu dumneavoastră, emoțiile, tensiunile, tristețile ori bucuriile resimțite în aceste 24 de luni în care nu au fost toate doar bune, nici toate doar rele.

La fel ca într-o familie, ca într-o gospodărie, la final de an contabilizăm ce am reușit să ducem la bun sfârșit, fără să neglijăm ce avem încă în lucru, și pentru care avem nevoie, în continuare, de ajutor ori susținere.

Le mulțumesc consilierilor locali, celor doi viceprimari, consilierilor din Cabinetul Primarului și, nu în ultimul rând, tuturor funcționarilor din instituție, care au înțeles că trebuie să își facă datoria, să sprijine schimbarea și creșterea calității vieții în urbea noastră.

Pentru anii rămași, pentru tot ce mi-am propus să realizăm pentru oraș, împreună cu echipa Primăriei Alba Iulia, vă rog să-mi fiți alături, iar pentru sprijinul și încrederea acordate, vă mulțumesc!.

A FOST INTRODUS ILUMINATUL PUBLIC PE 17 STRĂZI:

o Dimitrie Anghel, Aleea Cetinei, Francisca, Lotru, Tuberozelor, Răchitei, Tudor Vianu, Sălaj, Otilia Cazimir, Gladiolelor (parcare), Cenade, Alexandru Vlahuță, Humulești, George Sand, Bazna, Modena, Blandiana.

EXTINDEREA ILUMINATULUI PUBLIC ESTE ÎN FAZĂ DE ACHIZIȚIE A LUCRĂRILOR, PENTRU 18 STRĂZI:

o Victor Hugo, Bistra, Stadionului (inclusiv Aleea Sportivilor), Cindrel, Veneția, Parâng, Orizont 18, Gardeniei, Garoafelor, Răzoarelor, Șugag, Dimitrie Paciulea, Jidvei, Padiș, Cedrului, Viorelelor, Poiana Ruscă, Muncel

Termen de finalizare: iunie 2023

AU FOST ÎNLOCUITE PESTE 900 DE CORPURI DE ILUMINAT, CU UNELE TIP LED ȘI TELEGESTIUNE SUNT ÎN CURS DE EXECUȚIE:

o 85 km de rețea subterană, dedicată iluminatului public;

o 161 treceri de pietoni inteligente;

o 4.114 corpuri de iluminat LED, controlate prin telegestiune;

o 3.995 stâlpi metalici de iluminat.

În următoarele zone: zona Centrală, cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3, Partoș, cartier Cetate, Oarda De Sus, Oarda De Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț.

Procent de realizare, în acest moment: 43%

Termen de finalizare: noiembrie 2023.

o Extindere pe străzile: Ana Ipătescu, Elena Cuza, Cezar Boliac, Nicolae Golescu, Gheorghe Magheru, Alexandru Zane, Costache Romanescu.

Termen de finalizare: iunie 2023.

7 TRECERI DE PIETONI SUPRA-ILUMINATE ILUMINAT ARHITECTURAL:

o 50 Monumente de for public – execuție finalizată;

o Fațada Bisericii Înălțarea Sfintei Cruci și fațada Sinagogii Vechi

Termen de finalizare: decembrie 2022.

EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE:

o Strada Alcala de Henares.

Lucrări finalizate.

o Zona Emil Racoviță, pe străzile: Emil Racoviță, Alexandru Odobescu, Petre Ispirescu, Grigore Antipa, Humulești, Simion Mândrescu, Alexandru Vlahuță, Dimitrie Bolintineanu, Cenade, Episcop Emilian Bîrdaș, Victor Babeș.

Autorizație de construire eliberată, urmează achiziția lucrărilor de execuție.

Termen de finalizare: 2024

o Zona Orizont, pe străzile: Azur, Zenit, Albatros, Uranus, Orizont 3, Orizont 4, Orizont 6, Str. Orizont 9, Orizont 10, Orizont 16, Orizont 21, Orizont 23, Orizont 24, Orizont 25, Orizont 26.

Autorizație de construire eliberată, urmează achiziția lucrărilor de execuție.

Termen de finalizare: 2024

o Străzile Bistra, Șugag, Jidvei, Romanita, Septimiu Albini, Oașa – Valea Argintului, Gilău – Pădurii, Gilău – Tarnița, Măgurei, Dragomirna, Atena, Lotru, Stufului, Păpădiei, Socului, Făgetului, Gutuiului, Pepinierei, Ana Ipătescu, Rojomal, Theodor Pallady, Ienupărului.

Urmează depunerea pe PNRR.

EXTINDERE REȚELE DE APĂ POTABILĂ:

o Zona Emil Racoviță, pe străzile: Emil Racoviță, Alexandru Odobescu, Petre Ispirescu, Grigore Antipa, Humulești, Simion Mândrescu, Alexandru Vlahuță, Dimitrie Bolintineanu, Cenade, Episcop Emilian Bîrdaș, Victor Babeș.

Autorizație de construire eliberată, urmează achiziția lucrărilor de execuție.

Termen de finalizare: 2024

o Zona Orizont, pe străzile: Azur, Zenit, Albatros, Uranus, Orizont 3, Orizont 4, Orizont 6, Str. Orizont 9, Orizont 10, Orizont 16, Orizont 21, Orizont 23, Orizont 24, Orizont 25, Orizont 26.

Autorizație de construire eliberată, urmează achiziția lucrărilor de execuție.

Termen de finalizare: 2024

o Străzile Bistra, Șugag, Jidvei, Romanita, Septimiu Albini, Oașa – Valea Argintului, Gilău – Pădurii, Gilău – Tarnița, Măgurei, Dragomirna, Atena, Lotru, Stufului, Păpădiei, Socului, Făgetului, Gutuiului, Pepinierei, Ana Ipătescu, Rojomal, Theodor Pallady, Ienupărului

Urmează depunerea pe PNRR.

CONSTRUIRE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ:

o Canalul colector din Micești, pe străzile Măgurei, Dorna și Azuga.

Urmează achiziția lucrărilor de proiectare și execuție.

Termen de finalizare: decembrie 2023

o Străzile Scărișoara și Scărișoara II

Urmează predarea documentației tehnice.

Termen de finalizare: 2023

EXTINDEREA REȚELEI DE ENERGIE ELECTRICĂ:

o Cartierul Orizont

Lucrări finalizate.

o Străzile Ana Ipătescu, Elena Cuza, Cezar Boliac, Nicolae Golescu, Gheorghe Magheru, Alexandru Zane, Costache Romanescu

Lucrările sunt în execuție, cu termen de finalizare – decembrie 2022.

o Strada Theodor Aman

A fost semnat, în luna octombrie 2022, contractul pentru execuția lucrărilor;

Termen de finalizare: aprilie 2023.

o Străzile din zona Pădurii

Au fost semnate, în luna octombrie 2022, contractele pentru execuția lucrărilor;

Termen de finalizare: noiembrie 2023.

o Străzile Alcala de Henares, Turnătoriei și Minerva

Execuția lucrărilor este în curs de achiziție;

Termen de finalizare: august 2023.



13 STRĂZI MODERNIZATE CU:

o 11.500 m² de pavaj;

o 4.400 metri de bordură;

o 1.200 metri de rigolă;

o 36.400 m² de covor asfaltic.

LUCRĂRI DE PLOMBĂRI ASFALTICE, REPARAȚII TROTUARE, ALEI ȘI PLATFORME PAVATE:

o 7.600 m² de pavaj;

o 2.700 metri de bordură;

o 3.000 m² asfalt.

o 55.000 ml de reparații la crăpături asfaltice.

DOUĂ PODURI RUTIERE CONSTRUITE:

o Valea Orzii;

o Nada Florilor.

418 LOCURI DE PARCARE REZIDENȚIALĂ

192 LOCURI DE PARCARE PUBLICĂ

AMENAJAREA DE PARCĂRI, ÎN INTEGRALITATE

o Fostele centrale termice CT6, CT10;

o Strada Bucovinei;

o Fosta centrală termică

CT9 – lucrări în curs.

PIETRUIREA STRĂZILOR NEASFALTATE, CU:

o 19.000 to de piatră concasată;

o 11.400 to balast.

282 CĂMINE DE CANALIZARE ÎNLOCUITE

LUCRĂRI DE MARCAJE RUTIERE:

o 37.000 mp marcaje longitudinale și transversale;

o 7.400 locuri de parcare trasate.

PROIECTE DE MOBILITATE URBANĂ:

o Străzile Regimentul V Vânători, bulevardul Ferdinand I și Ion I.C. Brătianu

Contratul de execuție a lucrărilor a fost semnat în luna octombrie 2022

Amplasament predat către constructor;

o Străzile Ardealului, Tudor Vladimirescu, Turnătoriei și Cabanei

Contratul de execuție a lucrărilor a fost semnat în luna octombrie 2022

Amplasamentul va fi predat după soluționarea unei contestații;

o Bulevardul Încoronării, Bulevardul Republicii, Bulevardul Revoluției 1989, Strada Francisca, Strada Gheorghe Pop de Băsești, Strada Lalelelor, Strada Nicolae Grigorescu și Strada Pinului.

Execuția lucrărilor este în procedură de achiziție publică

Estimăm semnarea contractelor în luna noiembrie 2022.

Prin aceste proiecte va fi reabilitată infrastructura rutieră de pe arterele enumerate mai sus, prin crearea de benzi dedicate transportului în comun, piste de biciclete, trotuare lărgite și introducerea rețelelor de electricitate și iluminat în subteran. Vor fi amenajate și 45 de stații de autobuz moderne, 104 treceri de pietoni inteligente și 232 de panouri fotovoltaice. Tot prin aceste proiecte vor fi puse la dispoziția albaiulienilor și 300 de biciclete electrice.

TERMENUL DE FINALIZARE, PENTRU TOATE ACESTE LUCRĂRI, ESTE DECEMBRIE 2023.

CONSTRUIREA CENTURII OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI

o În parteneriat cu Consiliul Județean și comuna Ighiu

o Documentație în lucru și posibilitatea de finanțare de la Ministerul Transporturilor.

CONSTRUIREA CENTURII OCOLITOARE PE LATURA SUD-VEST A MUNICIPIULUI

o Documentație în lucru și posibilitatea de finanțarea prin

Programul Operațional Regional 2021-2027.

DEMOLAREA BATERIILOR DE GARAJE ȘI AMENAJAREA DE PARCĂRI REZIDENȚIALE

o În spatele magazinului Unirea;

o În spatele clădirii Electrica;

o Vor mai urma și alte locații.

ACHIZIȚIONAREA A 13 AUTOBUZE ELECTRICE, ÎN PARTENERIAT CU MINISTERUL MEDIULUI.

o 13 autobuze electrice, de 12m lungime;

o 13 stații de încărcare lentă;

o 4 stații de încărcare rapidă.

Primul autobuz, cu stația de încărcare aferentă, este deja livrat. Livrarea celorlalte 12 este condiționată de semnarea, de către STP, a contractului de superficie cu titlu gratuit, pentru a putea fi amplasate stațiile de încărcare.

ACHIZIȚIONAREA A 22 AUTOBUZE ELECTRICE ȘI UN MICROBUZ , ÎN PARTENERIAT CU PRIMĂRIA CIUGUD.

o 22 autobuze electrice, de 12m lungime;

o 1 microbuz electric;

o 22 stații de încărcare lentă;

o 7 stații de încărcare rapidă.

Proiect aprobat în octombrie 2022 – urmează semnarea contractului de finanțare și demararea procedurii de achiziție.

AMPLASAREA DE STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE.

o 3 stații, de 72 kw, deja montate în Alba Iulia, cu utilizare gratuită până la începutul anului 2023;

o Proiecte depuse pentru încă 15 stații, aflate în etapa de evaluare;

EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BAZINULUI OLIMPIC.

o Bazinul Olimpic este unul dintre cei mai mari consumatori de energie, cu facturi de aproximativ 11.000 de euro lunar;

o Prin acest proiect consumul de energie va fi redus cu 65%, iar emisiile de CO2 vor fi reduse cu 70%.

Proiect aprobat și aflat în etapa de achiziție a lucrărilor.

EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE.

o Clădirea căminului necesită un consum foarte mare de energie, pentru încălzire. Prin acest proiect se va instala o microcentrală geotermală, care va reduce consumul de energie cu peste 45%, iar emisiile de CO2 vor fi reduse cu 60%.

Proiect aprobat – achiziția lucrărilor va fi demarată în luna octombrie 2022.

PANOURI FOTOVOLTAICE PE 6 CLĂDIRI PUBLICE

o Clădirea Primăriei Alba Iulia

o Clădirea Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”

o Clădirea Colegiului Tehnic „Apulum”

o Clădirea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”

o Clădirea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”

o Clădirea Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu”

Cererea de finanțare depusă.

PALATUL PRINCIPILOR – Cea mai importantă clădire medievală din Transilvania

o Reabilitarea în totalitate a CORPULUI „E”

Stadiul lucrărilor 98%.

o Înlocuirea acoperișului pe toate celelalte 6 corpuri

Stadiul lucrărilor 80%.

REABILITAREA TERMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR

o Blocurile 14A, 13B, CF11, MV 1-MV 7, MV 2-MV 12, D3-D4, D2- D3, 8, M1-M6B, M7A-M12, 35, 62 și CH1

Lucrări cu o valoare de peste 48 milioane lei;

Lucrările sunt recepționate în proporție de 80%.

o Blocurile 11A, 11B, 23 A+B, 24 A+B, 25 A+B, 26-27 A+B, 28, C1 C2 C3, A3-A8, M1, M2, 6A, 6BCD, B1-B5, 46, 32AB, 3EFG, C2, 2CDEF, 3ABCDE, 5A, 5BCD, 7A, 7BCD, 8A, 8BCD, C1-C7, 22, 45A, 45B

Proiecte depuse în cadrul PNRR, componenta 5;

Lucrări cu o valoare de peste 121 milioane lei.

CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL, CABINETE MEDICALE ȘI MUZEU ETNOGRAFIC LA PÂCLIȘA

o Lucrările erau oprite din 2016 și au fost reluate în decembrie 2020

Recepționat în 2022.

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE

o în cartierul Gheorghe Șincai – 105 locuințe pe lista sinteză a Ministerului Dezvoltării.

EXTINDEREA, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

o extinderea și modernizarea clădirii centrului în vederea asigurării condițiilor pentru furnizarea de noi servicii de recuperare şi reabilitare

Stadiul lucrărilor 82% – termen de finalizare noiembrie 2022.

CONSTRUIRE ANSAMBLU URBAN CU SPAȚII SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE ȘI DE RECREERE, CARTIERUL GHEORGHE ȘINCAI

o Creare, reabilitarea și modernizarea spatiilor publice urbane;

o Crearea de facilități pentru recreere (zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii)

o Amenajarea de spații verzi;

o Modernizare talciocului;

o Construirea unui centru multifuncțional.

Contractul de proiectare și execuție a fost semnat în septembrie 2022;

Termen de finalizare – decembrie 2023.

CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE

o 21 de locuințe în cartierul Gheorghe Șincai.

Contractul de proiectare și execuție semnat în luna mai 2022;

Termen de finalizare – decembrie 2023.

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE ANL

o 2 blocuri recepționate pe strada Lalelelor

Se așteaptă branșarea, de către Electrica, la energie.

MODERNIZAREA CINEMATOGRAFULUI

„COLUMNA„

o Modernizarea, eficientizarea termică și schimbarea destinației în

CENTRU MULTIFUNCȚIONAL DE CARTIER.

Documentația tehnică a fost recepționată în octombrie 2022, iar proiectul a fost depus, pentru obținerea finanțării, la CNI.

REABILITAREA ȘI EXTINDEREA CLĂDIRII COLEGIULUI ECONOMIC „Dionisie Pop Marțian”

Lucrări finalizate.

CONSTRUIREA UNEI CREȘE ÎN CARTIERUL GHEORGHE ȘINCAI

o Contractul de finanțare semnat;

o Urmează obținerea autorizației de construire.

Termen de finalizare: decembrie 2023.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16

o Prin schimbarea destinației si extinderea clădirii cantinei din incinta Colegiului Tehnic „Alexandru Domșa”.

o Etapa de achiziție a lucrărilor.

Termen de finalizare: decembrie 2023.

SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN ȘCOALĂ GENERALĂ NR. 4 ÎN CREȘĂ

o Etapa de obținere a autorizației de construire.

o Contractul de execuție a lucrărilor semnat.

Termen de finalizare: septembrie 2023.

REFUNCȚIONALIZARE SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA LICEUL DE ARTE „Regina Maria”

o Etapa de obținere a autorizației de construire.

o Contractul pentru obținerea documentației tehnico-economice, în vederea execuției, semnat.

AMENAJAREA UNUI CENTRU DE ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER

o „Pauza de joacă” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”

Lucrări finalizate.

EXTINDEREA ȘI AMENAJAREA ȘCOLII GENERALE DIN MICEȘTI

o Etapa de achiziție a documentației tehnico-economice.

EXTINDEREA CLĂDIRII GRĂDINIȚEI DIN MICEȘTI

o Etapa de achiziție a documentației tehnico-economice.

CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT LA ȘCOALA GENERALĂ NR.3 „AVRAM IANCU”

o Autorizația de construire obținută

o Execuția lucrărilor va începe

în noiembrie 2022

Termen de finalizare: mai 2023

REABILITAREA CURȚII ȘI AMENAJAREA UNUI TEREN DE SPORT LA COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU DOMȘA”

Lucrări finalizate

AMENAJAREA UNUI TEREN DE SPORT, SINTETIC, LA ȘCOALA GENERALĂ „VASILE GOLDIȘ”

o Urmează semnarea contractului de execuție a lucrărilor

Termen de finalizare: mai 2023

MODERNIZAREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”

o Proiect depus pe PNRR și aprobat în luna octombrie 2022 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CLĂDIRI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – documentația tehnică a fost depusă pe PNRR

o Liceul Tehnologic „Dorin Pavel”

o Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa”

o Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”

o Grădinița Nr.1

o Grădinița Nr.2

o Grădinița Nr.7 „Scufița Roșie”

o Grădinița Nr.11

o Grădinița Nr.12

AJUTOR FINANCIAR, în valoare de 413 lei, pentru familiile cu copii care nu au mai prins loc în creșele din Alba Iulia

ALTE LUCRĂRI FINALIZATE SAU ÎN CURS DE EXECUȚIE:

o Lucrări de înlocuire iluminat și parchet în sala de sport a Liceului cu program Sportiv

o Lucrări de reparații și înlocuire acoperiș la Școala Gimnaziala nr. 3 „Avram Iancu”

o Lucrări de înlocuire acoperiș la Grădinița cu program prelungit nr. 13

o Lucrări de refacere grupuri sanitare, montare covor PVC pe holuri, înlocuit corpuri de iluminat tip LED, reparații bloc alimentar, la

Grădinița cu program prelungit nr. 13

o Lucrări de reparații la Grădinița cu program normal nr. 1

o Lucrări de refacere grupuri sanitare și vestiar sală de sport la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”

o Amenajare sală festivități la Liceul de Arte „Regina Maria”

o Lucrări de reparații curente și reabilitare instalație electrică la Grădinița cu program prelungit nr. 8

o Lucrări de reparații curente Grădinița din Oarda de jos

o Înlocuit pardoseală subsol și montare tavan fals în sala de mese la Grădinița nr. 15

o Înlocuire instalație de încălzire la Grădinița cu program prelungit nr. 12

o Achiziție mașină de gătit cu 6 focuri, cuptor gaz si suport inclus la Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”

o Amenajare săli de grupă din săli de mese, inclusiv achiziție mobilier, la Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”

o Lucrări de reparații curente Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”

o Lucrări de reparații și amenajare laborator de informatică la Liceul de arte „Regina Maria”

o Amenajare sală de grupă cu program prelungit, inclusiv achiziție mobilier, la Grădinița din Micești

o Lucrări de reparații curente la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu”

o Amenajarea locului de joacă la grădinița din Oarda de Jos

o Înlocuirea instalației electrice la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

o Înlocuirea instalației electrice la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”

PRELUAREA, DE CĂTRE PRIMĂRIE, A ECHIPEI DE FOTBAL „UNIREA ALBA IULIA”, ÎN PREZENT ÎN LIGA A III-A

o Simbol al orașului, cu o tradiție de aproape 100 de ani.

o Obiectivul este promovarea, în 2024, în liga a II-a. CONSTRUIRE ȘTRAND DE AGREMENT, CU 3 BAZINE, ÎN ZONA BAZINULUI OLIMPIC

o Descărcarea arheologică finalizată;

o Autorizația de construire obținută;

o Proiectul tehnic în curs de elaborare.

MODERNIZAREA STADIONULUI „CETATE”

o Reabilitarea și modernizarea pistei de atletism – lucrări finalizate;

o Modernizarea suprafeței de joc (refacerea gazonului, instalarea unui sistem de irigații și a unei instalații de încălzire a gazonului) – documentația tehnico-economică realizată – urmează achiziția lucrărilor de execuție;

o Renovarea completă a stadionului – etapa de achiziție a documentației tehnico-economice.

MODERNIZAREA STADIONULUI DIN OARDA DE JOS

o Reparații la vestiare;

o Refacerea tribunelor;

o Refacerea gazonului;

o Refacerea împrejmuirii.

Lucrări în curs de execuție.

CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE, TIP 2, ÎN INCINTA COLEGIULUI NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN”

o Lucrări în execuție

Termen de finalizare: septembrie 2023

CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE, TIP 1, ÎN CARTIERUL MICEȘTI, PE STRADA STADIONULUI NR.9

o Lucrări în execuție

Termen de finalizare: iunie 2023

AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI DEBARCADER PE RÂUL MUREȘ, ÎN ZONA PARTOȘ

o Lucrările la debarcader au fost finalizate;

o A fost depus un nou proiect pentru amenajarea zonei de agrement.

AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER PRIN RECONVERSIA ȘANȚURILOR EXTERIOARE DIN LATURA DE NORD A CETĂȚII –

o Lucrările, pe proiectul inițial, finalizate;

o Datorită economiilor făcute, se continuă lucrările pentru amenajarea unui lac și a unei zone de agrement pe șanțurile aferente laturii de Est, în dreptul parcării de la Electrica – Lucrări în curs de

execuție

MODERNIZAREA A 5 LOCURI DE JOACĂ

o Liceul cu program sportiv;

o Strada Arieșului;

o Cartier Partoș;

o Zona Constantin Noica;

o Cartier Oarda de Jos.

CONSTRUIREA A 5 LOCURI DE JOACĂ

o Cartier Bărăbanț;

o Zona Gheorghe Șincai;

o Zona Costache Negruzzi;

o Cartier Oarda de Jos;

o Cartier Oarda de Sus.

FINANȚAREA ECHIPEI DE RUGBY „UNIVERSITATEA ALBA IULIA” CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL „UNIREA„ ALBA IULIA

o Preluat cu 3 ramuri sportive active și 2 inactive;

În prezent clubul funcționează cu 12 ramuri active, cu peste 200 de sportivi legitimați și multiple clasări pe podium la competițiile naționale și internaționale:

Tenis: Miriam Bulgaru este câștigătoarea unui turneu ITF în Slovenia;

Șah: Mihnea Costachi este campion național la proba blitz;

Polo pe apă: echipele Under15 și Under17 sunt vicecampioane naționale și o sportivă în echipa națională Under19;

Kaiac-Canoe: două locuri 5 la etape naționale și o sportivă în lotul național;

REAMENAJAREA VECHIULUI ȘTRAND DIN ZONA SCHIT, PRIN TRANSFORMAREA ÎN PARC

o Documentația tehnico-economică în curs de actualizare;

CONSTRUIREA UNEI SĂLI POLIVALENTE

o În incinta Bazei Sportive „Constructorul” din Pâclișa;

o Documentația de urbanism în lucru;

o Pe lista sinteză a CNI.

PRELUAREA SĂLII DE SPORT „1 MAI”

o Urmează votarea proiectului în Ședința de Guvern.

CONTINUAREA PISTEI DE BICICLETE DIN ZONA MAMUT

o Etapa de achiziție a documentației tehnico-economice;

o Proiect depus pe PNRR.

SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA CULTURII SCRISE

o prin susținerea revistelor Discobolul, ZENIT22 și Dacoromania, dar și a cărților Antologie literară vol. II, Ultimul în spațiul arhaic, Opera poetică autor Mircea Stâncel, 1 Decembrie 1918 – Radiografia unei zile (ediția a II-a), Însoriri în sâmburele liniștii de Sonia Elvireanu, Călătorii utile, prin orașe înfrățite de Cornel Nistea.

SUSȚINEREA EVENIMENTELOR CULTURALE

o Spectacole de reconstituire militară – Garda Cetății și Garda Romană;

o Pianul călător cu Horia Mihail;

o Sărbătoarea Muzicii;

o Alba Iulia Music and Film Festival by TIFF;

o Alba Fest;

o Festivalul Roman Apulum;

o Centenarul Încoronării de la Alba Iulia;

o Festival de România – Ziua Națională a României;

o Alba Carolina Bike Race;

o Alba Iulia City Race;

o Ținutul Fericirii – Festival de joacă;

o Crosul Unirii;

o Parteneriatul cu diverse organizații pentru organizarea a mai mult de 50 de evenimente culturale.

FINANȚAREA EDITĂRII ȘI PUBLICĂRII, ÎN LIMBA ENGLEZĂ, A VOLUMULUI „MEMORIA URBIS” FINANȚAREA ȘI SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI ALBA FINANȚAREA UNOR REPREZENTAȚII ALE TRUPEI DE TEATRU „SKEPSIS” ASIGURAREA INSTRUMENTELOR MUZICALE PENTRU ÎNFIINȚAREA FANFAREI ORAȘULUI

o Prin unul dintre proiectele depuse în cadrul bugetării participative COLABORARE PERMANENTĂ CU LICEUL DE MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE „REGINA MARIA”

o Cu scopul de a încuraja și impulsiona tinerii artiști din oraș. ACTIVITĂȚI ORGANIZATE DE CENTRUL

„ACADEMIA DOAMNELOR”

o Spectacolului de colinde și cântece de iarnă ”Magia Crăciunului”;

o Atelier ”Alba coase ie”;

o Atelier ”Produs din suflet pentru comunitate”

o Atelier de lucru manual;

o Atelier de pictură;

o Atelier de obiecte decorative

o Atelierele de Crăciun

o Ateliere de încondeiat ouă

ÎNFIINȚAREA BIROULUI UNIC

o Cu un program de funcționare prelungit

PROGRAMĂRI ON-LINE LA DIRECȚIA DE TAXE ȘI IMPOZITE PLATFORMĂ DE SERVICII ELECTRONICE

portal.apulum.ro

o peste 20 de servicii electronice pentru cetățeni și firme, soluție de plata integrată în portal cu card bancar, semnătura electronică la distanță pentru persoane fizice, oferită gratuit în cloud, pentru cererile

și documentele depuse. PLATFORMA GHISEUL.RO o extinderea funcționalități pentru persoane juridice, îmbunătățiri pentru persoane fizice.

PLATFORMA DE SERVICII ONLINE PENTRU BENEFICIARII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

o depunere online documente, validare electronică de către angajații DAS, componentă de facilitare acces informații publice (Open Data)

OBȚINEREA ONLINE A CERTIFICATULUI FISCAL PENTRU PERSOANE FIZICE

o În implementare – va fi funcțional începând cu luna decembrie 2022.

NOI FUNCȚIONALITĂȚI ÎN HARTA INTERACTIVĂ albaiulia-city.map2web.eu

o informații privind Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) adoptate începând cu anul 2011;

o informații detaliate referitoare la străzile din municipiul Alba Iulia.

SOLUȚIE DE PLATĂ PRIN TERMINALE SELFPAY

o Alternativă pentru plata taxelor, impozitelor locale și a amenzilor.

UTILIZAREA EXCLUSIV ON-LINE A CORESPONDENȚEI CU INSTANȚELE DE JUDECATĂ REGISTRUL ONLINE DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE APLICAȚIE DE PONTAJ ELECTRONIC PENTRU ANGAJAȚII PRIMĂRIEI TRANSPARENȚĂ PRIN PUBLICAREA, PE SITE-UL MUNICIPIULUI, A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE ÎNAINTEA ȘEDINȚELOR DE CONSILIU LOCAL REDUCEREA CONSUMULUI DE HÂRTIE PRIN SIMPLIFICAREA FLUXURILOR INTERNE

o Economie de peste 20.000 de pagini pe an.

ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE INOVARE „CONVENTUM” conventum.apulum.ro

o Se oferă posibilitatea utilizării, pe bază de rezervare, a două săli echipate cu stații de lucru pentru activități de IT.

ELABORAREA STRATEGIEI SMART CITY 2021-2030 MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE INDIVIDUALE PENTRU CLARIFICAREA SITUAȚIEI JURIDICE A TERENURILOR AFERENTE CARTIERULUI GHEORGHE ȘINCAI ÎNTĂBULAREA TRASEULUI VECHII LINII A MOCĂNIȚEI, ÎN VEDEREA PRELUĂRII TERENULUI

ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI

o Zeci de proprietari erau în imposibilitatea de a obține autorizația de construire, întrucât accesul către terenuri se făcea pe proprietatea CFR.

ÎNTĂBULĂRI GRATUITE PENTRU LOCUITORII CARTIERELOR OARDA DE SUS, OARDA DE JOS ȘI PÂCLIȘA PROIECTUL „ O VIAȚĂ NOUĂ ÎN LUMEA NOUA”

o Furnizează măsuri integrate de consiliere profesională și formare profesională pentru 180 persoane;

o Dezvoltă servicii medicale, sociale și culturale pentru 720 persoane aflate în risc de sărăcie;

o Facilitează accesul și participarea la educație: educație timpurie, învățământ primar și secundar,

prin acordarea unor pachete integrate pentru 30 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani;

o Creștere gradului de conștientizare pentru 720 de persoane din grupul țintă în domeniul locuirii, ocupării, combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, prin organizarea de campanii de informare și educare.

PROIECTUL „IRIS – INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS”

o Crește accesul și calitatea serviciilor de educație, sănătate, locuire și formare oferite într-o manieră integrată pentru 530 de persoane din Alba Iulia, dintre care 456 de persoane de etnie romă.

ACȚIUNI REALIZATE PRIN DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

o Înființarea Consiliului Comunitar Consultativ;

o Acțiuni pentru susținerea familiilor cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina;

o Distribuire de tichete sociale pentru vârstnici – 469 de vârstnici au primit tichete în valoare de 100 lei;

o Au fost acordate sume de bani persoanelor care au împlinit 100 de ani , dar si 101, 102 ani;

GĂZDUIRE ȘI ÎNGRIJIRE, ÎN CADRUL

CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

o Pentru un număr de 83 vârstnici, peste 65 de ani;

o Capacitate maximă: 100 persoane.

ÎNFIINȚAREA ZONEI DE DEZVOLTARE

ECONOMICĂ

o Plan Urbanistic Zonal realizat – proiect pilot „Prima documentație de urbanism elaborată direct de către primărie”

o Etapa de obținere a avizelor.

PRIMA REORGANIZARE MAJORĂ A PRIMĂRIEI

o Realizarea unei economii de aproape 300.000 euro pe an

ÎNCASĂRILE DIRECȚIEI VENITURI

o În 2022 sunt mai mari cu 7.200.000 lei decât în aceeași perioadă a anului 2021.

o În 2021 au fost mai mari cu 8.000.000 lei decât în aceeași perioadă a anului 2020 și 2019.

MONTAREA A 30 DE NOI PARCOMETRE PE RAZA ORAȘULUI CONSTRUIREA DE PLATFORME SUBTERANE, SMART, PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR

o 33 platforme realizate până în octombrie 2022.

RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA PORȚII A III-A A CETĂȚII ALBA CAROLINA

o Proiect aflat în faza de execuție

CONSTRUIREA DE MODULE SUPRATERANE, SMART, PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR

o 68 grupuri de module realizate până în octombrie 2022;

o Urmează achiziția a încă 32 grupuri de module.

REALIZAREA UNUI PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDEȚEAN, PENTRU CONSTRUIREA UNEI PARCĂRI SUPRA-ETAJATE PE BULEVARDUL TRANSILVANIEI

o Terenul predat către CJ – Documentația tehnico-economică în lucru.

SPAȚIU NOU PENTRU SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR.

o Serviciul a fost mutat în clădirea primăriei, într-o locație adecvată

și renovată;

o Casa căsătoriilor, care lipsea de aproape 15 ani, este în curs de renovare.

REPARAȚII CAPITALE LA PODUL DIN LEMN DE LA POARTA A VI-A A CETĂȚII ÎNLOCUIREA TĂLPILOR DIN LEMN, PARTE DIN PODUL DE LA POARTA A IV-A A CETĂȚII, CU ELEMENTE METALICE