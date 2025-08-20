Școala bate la ușă, iar părinții se confruntă cu prețuri amețitoare la rechizite

În prag de nou an școlar, părinții scot sume considerabile din buzunar pentru a le asigura copiilor rechizitele necesare. Un ghiozdan complet echipat poate ajunge să coste aproape jumătate dintr-un salariu minim pe economie, arată calculele comercianților.

Caiete, creioane, penare, uniforme și manuale auxiliare ridică nota de plată la câteva sute de lei, o povară greu de dus pentru familiile cu venituri modeste. Mulți părinți recunosc că sunt nevoiți să facă sacrificii, renunțând chiar la alimente de bază pentru a cumpăra cele necesare copiilor.

Reprezentanții asociațiilor de părinți atrag atenția că, de la an la an, cheltuielile pentru începutul de școală cresc, în timp ce veniturile rămân aproape neschimbate. În lipsa unui sprijin real din partea statului, presiunea cade exclusiv pe umerii familiilor.

Nouăl an școlar începe pe 9 septembrie, iar până atunci părinții continuă goana după rechizite, încercând să împace dorințele copiilor cu posibilitățile financiare limitate.