Sătenii acuză Guvernul că îi jupoaie: taxe pe cotețe, magaziile și fiecare scândură din curte

Decizia Guvernului de a introduce taxe pentru toate construcțiile aflate în interiorul gospodăriilor a aprins spiritele în mediul rural. Pentru mulți dintre cei care trăiesc la sate, măsura reprezintă „ultima picătură”, după ani de scumpiri și după o perioadă în care veniturile au rămas neschimbate.

Oamenii spun că, odată cu noile reglementări, fiecare anexă — fie că este vorba de o magazie, o seră, un șopron sau chiar cotețul de găini — ar urma să fie taxată suplimentar. Sătenii acuză autoritățile că, în loc să îi sprijine într-un moment economic dificil, îi împovărează cu costuri imposibil de acoperit, punând în pericol chiar sustenabilitatea micilor gospodării familiale.

Numeroși localnici își exprimă indignarea și față de faptul că măsura îi lovește în special pe cei care trăiesc din agricultură și din munca lor de zi cu zi.

„După ce ne-au îngenuncheat scumpirile, acum vor să ne taxeze și cotețele, și magaziile. E bătaie de joc!”

, spun oamenii, care îl acuză pe Ilie Bolojan, că ar încerca să umple bugetul „pe spatele celor mai săraci”.

Unii săteni merg chiar mai departe, avertizând că în multe gospodării se va ajunge la desființarea anexelor, pentru că oamenii nu își vor mai permite costurile generate de noua taxare.

„Dacă va trebui să plătim pentru fiecare scândură din curte, închidem tot și gata. Cum să trăiești așa?”, afirmă un fermier dintr-o comună din Alba.

Pe fondul nemulțumirilor tot mai puternice, localnicii cer Guvernului să revină asupra deciziei, considerând măsura una nedreaptă și în totală ruptură de realitatea satelor românești. Mulți spun că sunt pregătiți să iasă în fața instituțiilor locale dacă nu vor fi ascultați.