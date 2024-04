Săptămâna Altfel – Golf pentru elevi

Copii și tinerii trebuie atrași către un stil de viață sănătos, din care nu poate lipsi mișcarea în aer liber. Un sport de socializare, care oferă un meidu șigur și sănătos, încurajează mișcarea și dezvoltare armonioasă, a abilităților de socializare, responsabilitate, disciplină și autocontrol, este golful. Aproximativ 2000 de copii din Alba Iulia, Teiuș, Abrud, Sebeș, Blaj și Vințu de Jos vor experimenta o zi petrecută pe cel mai mare teren de golf din România, în cadrul Săptămânii Altfel, în perioada 22-26 aprilie 2024.

Theodora Golf Club se alătură programului „Verde la golf – Zille Porților deschise” și oferă posibilitatea copiilor din județ să beneficieze de sesiuni de o oră de introducere în golf (în intervalul orar 9-14, în perioada 22-26 aprilie), în care elevii vor vizita terenul de golf, vor învăța câteva noțiuni teoretice desspe acest sport și, bineînțeles, vor avea ocazia să pună în practică câteva lovituri specifice în zona de Driving Range.

Cei mai mici, de la grădinițe și clasele primare, vor avea la dispoziție setul de S.N.A.G (Start New at Golf) – un program eficient și amuzant, o metodă frumoasă și activă de petrecere a timpului liber prin sport și joacă pentru cei mici. Dedicat în special juniorilor cu vârste cuprinse între 4-10 ani, programul se desfășoară în deplină siguranță (cu mingi asemănătoare cu cele de tenis, cu arici și crose din plastic, ușoare), cu instructori profesioniști și sub supravegherea părinților. Iar copiii care doresc să învețe golf, pot urma lecții de golf în zona de antrenament, sub îndrumarea instructorilor. Supravegheați de educatori și învățători, cei mici se vor putea juca (dacă vremea permite) și la Poppy’s Playground, locul de joacă de aproximativ 400 de metri pătrați, amplasat lângă Club House, unde copiii își pot dezvolta coordonarea și echilibrul prin balans și prin joc, folosind figurinele pe arc funny în formă de animăluțe jucăușe sau balansoare duble.

În speranța că subiectul este de interes și considerați că poate captiva interesul cititorilor dumneavoastră, vă invităm în perioada 22-26 aprilie să ne vizitați la Theodora Golf Club (Str. Principală, Nr. 75C, Teleac, Comuna Ciubud) și să discutați cu profesorii, cu copii, cu instructorii noștri de golf și cu managerul resortului care se implică direct în organizarea acestui eveniment special pentru școlile și grădinițele din județ.

Pentru o bună organizare, vă rog să ne confirmați până la finalul acestei săptămâni pentru a stabili ulterior toate detaliile (oră etc.).