Romarm implică Fabrica de Arme Cugir într-un proiect de construcție a unei arme de asalt moderne

Romarm are în derulare mai multe proiecte de dezvoltare a capacităţilor sale, iar fabricarea în România a unei arme de asalt moderne este o necesitate, transmite directorul general al companiei, Claudiu Cucu. Fabrica de Arme Cugir este cuprinsă în acest proiect.

“Preocuparea permanentă a CN Romarm SA este de a dezvolta capacităţile de producţie din cadrul filialelor sale şi de a crea noi produse cu o calitate înaltă care să satisfacă cerinţelor Forţelor Sistemului National de Apărare. Cu toţii ştim că industria de apărare din România şi deopotrivă şi CN Romarm a trecut în cei 30 de ani de la revoluţie printr-un proces amplu de restructurare dar şi printr-o etapă de subfinanţare acută. Soluţia în aceste situaţii este de a căuta parteneri serioşi recunoscuţi care să vină cu finanţare şi proiecte viabile! CN Romarm SA are în derulare mai multe proiecte de dezvoltare a capacităţilor sale, în vederea fabricării unor produse de înaltă clasă necesare FSNA, cu parteneri străini de top în domeniul industriei de apărare”, se arată într-un comunicat semnat de Claudiu Cucu.

Reacţia directorului general al Romarm vine în urma “atacurilor mediatice din ultimul timp pe tema asocierii dintre UM Plopeni şi Beretta pentru fabricarea în România a armei de asalt ARX 160”.

Potrivit sursei citate, în acest context, proiectul fabricării în România a unei arme de asalt moderne, care, pe plan intern este capabilă să ofere soldaţilor români aflaţi în teatrele de operaţii o opţiune tactică de încredere, iar pe plan extern să fie un produs de calitate, cu valoare adăugată, capabil să reducă din dezechilibrele balanţei comerciale, este o necesitate.

De asemenea, în comunicat se menţionează că la Uzina Mecanică Plopeni, filială a CN Romarm, se află în derulare parteneriatul cu Beretta, “unul serios, aşezat pe principii solide şi avantajoase pentru industria naţională de apărare”.

“Faptul că în asocierea dintre filiala Romarm UM Plopeni şi Beretta partea română deţine 80% este o dovadă că această asociere nu are cum să fie făcută în deserviciul României. În plus filialele Romarm vor beneficia de transfer tehnologic, ceea ce ne va permite să ne îmbunătăţim portofoliul de produse şi servicii. CN Romarm SA se va asigura că în proiectul derulat cu Beretta vor fi implicate cât mai multe filiale ale sale, pentru a creşte pe cât posibil gradul de dezvoltare şi de integrare al industriei naţionale de apărare, unde Romarm este vârf de lance”, susţine Claudiu Cucu.

Pe viitor, în dezvoltarea acestui parteneriat se intenţionează cooptarea celor două filiale ale companiei, respectiv: Uzina Mecanică Plopeni şi Fabrica de Arme Cugir pentru realizarea platformei armei de asalt 5,56 NATO.

“În acest fel, se vor îndeplini şi condiţiile de finanţare din Fond European de Apărare (trei întreprinderi din două state membre). Reiterăm încă o dată ideea că investiţiile pe care CN Romarm SA le derulează în acest an – şi pe care le are programate pentru anii următori – trebuie să fie susţinute de proiecte de asociere corecte, precum cel cu Beretta, General Dinamycs, John Cokerill, Lonardo, Pro Optica etc., pentru a permite industriei naţionale de apărare să se relanseze în mod real, după o perioadă extrem de îndelungată de activitate redusă, în condiţiile în care piaţa anului 2019 este una extrem de competitivă, în care activează actori economici globali care dovedesc o forţă economică redutabilă”, a precizat şeful Romarm.