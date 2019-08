România esti impresionanta si te iubesc” – David Guetta, in ultima seara a editiei aniversare Untold

un material de : Dana Crainic

A patra zi a festivalului UNTOLD a adus în tărâmul magic peste 97.000 de oameni. În total, în cele patru zile de festival peste 372.000 de participanți au participat la cea de-a cincea ediție UNTOLD.

David Guetta a revenit la Untold dupa trei ani de absenta. David Guetta a urcat pe scena festivalului in ultima seara, in jurul orei 01:00 si a reuşit sa facă un show mult mai bun decât in prima ediţie a festivalului.



Primele cuvinte ale DJ-ului francez, in vârsta de 51 de ani au fost “România! Doamne, arata incredibil!”, aceasta fiind incantat când a văzut publicul care îl aştepta pe scena principala a festivalului. Artistul s-a declarat impresionat de ceea ce a devenit Untold, in doar 5 ani.

După Guetta, pe scena festivalului a urcat DJ-ul nr. 1 al lumii, Martin Garrix. Acesta s-a simţit foarte bine si după încheierea show-ului sau s-a plimbat prin festival, alături de părinţii sai.

In ultima zi a ediţiei aniversare a festivalului, pe scena principala au mai urcat si Kungs, Tinie Tempah, Nicki Romero. DJ-ul de origine turca, Uhmet Ozcan a fost cel care a închis ediţia aniversara Untold, cu un show de excepţie.











UNTOLD este primul festival de muzică din lume care a transmis live show-urile artiștilor într-o producție multicameră 4K Ultra Hd HDR (high dinamic range), cu tehnică de filmare de 50 de cadre pe secundă. Asta înseamnă că imaginile transmise au o claritate impecabilă, oferind o experiență cinematică cu foarte multe detalii de culoare, luminozitate, realism, specifice producțiilor cinematografice. O producție similară va fi folosită în anul 2020, pentru transmiterea live a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo și a campionatului de Formula 1.