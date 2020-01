Roger Federer s-a calificat în semifinale la Australian Open după ce a salvat șapte mingi de meci

autor : Dana Crainic

Roger Federer, numărul 3 ATP l-a învins pe americanul Tennys Sandgren (100 ATP) , 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3 și s-a calificat în semifinalele turneului de la Antipozi. Meciul a durat trei ore și douăzeci și șapte de minute, iar marele campion elvețian a salvat șapte mingi de meci, trei la scorul de 4-5 în setul al patrulea și încă patru în tie-break-ul setului patru, de la scorul de 3-6.Elvețianul a avut dureri în zona inghinală și a solicitat un fizioterapeut.

În semifinale, elvețianul îl va întalni pentru a 50-a oară pe sârbul Novak Djokovic. Meciul va avea loc în dimineața zilei de joi. Roger Federer va disputa a cincisprezecea semifinală la turneul de la Antipozi.

„Câteodată trebuie să fii norocos. Nu am controlat mingile acelea de meci, poate că nu a părut așa. Am sperat că nu va reuși o lovitură câștigătoare. Dacă ratează o minge, două, cine știe ce se poate întâmpla? Cred că am fost foarte norocos astăzi, pentru că el a jucat foarte bine. M-am simțit bine în setul decisiv. Am încercat să joc, am avut noroc cu break-ul, am servit bine. Am reușit să mă apropii de victorie. Nu cred că merit această victorie, dar sunt fericit. Am jucat mult tenis de-a lungul vieții. Am avut crampe în zona inghinală, nu îmi place să chem fizioterapeutul. Pe măsură ce meciul a continuat, am început să mă simt mai bine și am încercat doar să joc. Cred în miracole, am vrut să continui meciul și am reușit să câștig. Am zis că îl las să mă bată cu stil, dar nu a făcut-o, am fost foarte norocos în seara asta, nu știu nici ce oră este. Mi-aș dori să câștig mai ușor. Am liber o zi și jumătate. Am scăpat de două ori norocos din aceste meciuri. Poate pierdeam și plecam în Elveția să schiez, dar joc tenis. E minunat să îl văd pe Milos jucând la acest nivel, a făcut o treabă bună. Novak e campionul de aici, am avut meciuri epice în trecut. Cu oricare o să joc, o să fie foarte dificil. Sper ca la ora meciului cu Djokovic să mă simt mai bine, altfel chiar o să merg la schi.”, a spus elvețianul în interviul acordat lui Jim Courier imediat după meci.

Novak Djokovic conduce cu 26 la 23 la întâlnirile directe dintre cei doi.