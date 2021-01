RISE Project – SECȚIA SPECIALĂ ASCUNDE JAFUL DIN PĂDURI

O combinație juridică implică Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) într-un caz celebru de jaf cu păduri și scoate la iveală metodele de lucru din această instituție. Plus complicitățile cu marii inculpați.

Cazul a fost descoperit de RISE Project în 2014: cea mai mare retrocedare ilegală din România, adică peste 43 de mii de hectare de pădure în Bacău.

Iar schema a primit o dimensiune judiciară în 2015, la câteva luni după articolul nostru, când DNA Brașov a detonat scandalul și i-a adus la audieri pe foștii deputati Viorel Hrebenciuc și Ioan Adam, pe fostul ministru al Justiției, Tudor Chiuariu, precum și pe judecătorii Ordog Andras și Anca Adam.

Apoi, timp de cinci ani, investigația penală și speța în sine au fost sugrumate de modificările aduse legilor justiției de către guvernele PSD. Principalii inculpați sunt liberi acum. Ba chiar, unii dintre ei, achitați în primă instanță, scăpaseră de proces prin retragerea suspectă a apelului DNA.

Fostul șef SIIJ, Gheorghe Stan, actual judecător la CCR, este acuzat de juriștii Romsilva că a obstrucționat ancheta privind cea mai mare retrocedare ilegală din România. MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO

Azi, Înalta Curte de Casație și Justiție analizează din nou dosarul. Se judecă o cerere de revizuire, privind retragerea apelului DNA din acest caz. Această decizie de amuțire a procurorilor anticorupție pe subiect – pe care judecătorii o dezbat azi – a fost semnată și asumată de fostul șef al SIIJ, Gheorghe Stan, cu puțin timp înainte să fie numit judecător constituțional la propunerea Partidului Social Democrat (mai 2019).

Demersul lui Stan a însemnat o plasă de siguranță pentru inculpații achitați în primă instanță, printre ei fiind Tudor Chiuariu și boss-ul de la Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Adam Crăciunescu.

Ca reacție la acțiunea lui Stan, Romsilva, administratorul pădurilor de stat din Bacău, i-a făcut o plângere penală fostului șef SIIJ.

Numai că plângerea respectivă a fost retrasă la scurt timp chiar de către directorul instituției, Gheorghe Mihăilescu, candidat la Senat din partea PSD Vâlcea. Mihăilescu a fost acuzat imediat de subordonații săi din Romsilva că a acționat împotriva intereselor Regiei și că a făcut presiuni asupra consilierilor juridici.

L-am întrebat și noi ce s-a întâmplat.

FILMUL UNEI MUȘAMALIZĂRI

Fostul director Mihăilescu de la Romsilva acreditează ideea că decizia lui de retragere a plângerii împotriva SIIJ ar fi fost determinată de amenințările voalate primite de el în timpul unei audieri din 2019:

”Am fost citat personal la acea secție de Investigație a Chestiunilor în Justiție. Mi s-a spus <<Ai termen până săptămâna viitoare să te gândești de două ori dacă îți menții acuzațiile. Dacă ai dovezi!>> Și am zis că nu am eu, au cei de la serviciul juridic! Și, în asemenea situație mi-au zis – << Dacă nu, să știi că există și acuzație inversă.>> Și eu zic, care este aia? <<Acuzația inversă este despre abuz, pentru că ai făcut o plângere împotriva unuia pe care nu o poți dovedi. Și ar putea să spună și respectivul procuror… Deci, dacă nu te gândești, există și acuzație inversă.>> I-am spus că sunt inginer, nu avocat. Întotdeauna la asemenea chestiuni există amenințări”, povestește Gheorghe Mihăilescu.

Nu-și amintește însă numele procurorului care l-a audiat.

Gheorghe Mihăilescu, fostul director Romsilva, a candidat acum din partea PSD pentru un post de senator

Fostul șef Romsilva dă vina pe departamentul juridic al regiei: ar fi întocmit greșit documentația. Plângerea împotriva lui Stan trebuia să fie administrativă, nu penală. Un motiv în plus pentru a fi hărțuit în timpul audierii, mai zice Mihăilescu:

”Eu vă spun ce-am pățit. A fost o discuție tare, dură. M-au făcut prost și am ripostat. Am fost întrebat următoarele lucruri: <<Ați făcut niște acuzații. Știți că trebuie să aveți dovezi? Spuneți că nu a respectat jurământul. Păi l-a făcut față de dumneavoastră?>> Nu! <<Păi, vedeți? Spuneți ca s-a făcut grup infracțional organizat! Cine, el cu judecătorii? Aveți dovadă?>>”

Mihăilescu dovedește astfel că, după un an și jumătate, nu știe exact ce plângere a retras și ce acuzații îi aducea Romsilva, instituția condusă de el, lui Gheorghe Stan. șeful SIIJ.

În realitate, regia pădurilor nu se referea la grupuri infracționale. Documentele obținute de RISE arată că reclamația a fost înaintată procurorului general, Bogdan Licu, pentru a verifica dacă, prin decizia retragerii apelului DNA, Stan se face vinovat de obstrucționarea justiției, abuz în serviciu, asistență și reprezentare neloială.

Iar Parchetul General a trimis cauza cu Stan chiar la secția condusă de Stan. Practic, cel care l-a audiat pe directorul Mihăilescu în legătură cu plângerea regiei era un subordonat direct al învinuitului.

Romsilva arăta că șeful SIIJ a lăsat statul fără apărare în celebrul dosar DNA și că nu și-a motivat decizia. În plus, documentele trimise de el ar conține nenumărate erori de redactare.

La nici o lună de la audierea sa, Mihăilescu face pasul înapoi. Pe 28 noiembrie 2019, fostul director semnează retragerea plângerii penale la adresa șefului SIIJ. Decizia lui iscă un conflict intern cu departamentul juridic al Romsilva, așa că apelează la un consilier din provincie, angajat al Direcției Silvice Vrancea, ca să-și asume demersul juridic..

Cel din urmă se conformează și, într-un referat de 10 pagini, scrie că plângerea penală poate crea ”premisele unui conflict instituțional între Romsilva și un judecător al Curții Constituționale” și că ”nu este un demers justificat și eficient juridic”.

A fost suficient pentru directorul Mihăilescu.

”Eu am cerut opinii și opinii. Am fundamentat cu mai mulți juriști și avocați și am întrebat ce trebuie să fac eu. În spatele acelei hârtii, am un referat, o opinie juridică serioasă, consolidată. Făcută de un doctor în drept”, se apără fostul director. În realitate singurul jurist consultat, a fost consilierul de la Vrancea.

Pe fondul ăsta, departamentul juridic al Romsilva a reacționat în corpore, printr-o adresă oficială, care aliniază nemulțumirile la adresa managementului cu acuzațiile de presiune și abuz în serviciu.

Într-un răspuns oficial, Romsilva neagă toate afirmațiile lui Mihăilescu și îl acuză că nu consultat departamentul juridic când a retras plângerea împotriva șefului SIIJ: ”Serviciul Juridic a aflat de retragerea plângerii penale împotriva domnului Gheorghe Stan după 7 zile de la rezoluția domnului Gheorghe Mihăilescu.”

Acesta din urmă a părăsit Romsilva pe fondul conflictului cu departamentul juridic, fiind acuzat în consiliul de administrație că nu și-a îndeplinit obiectul muncii.

Plângere împotriva lui Stan era penală, nu administrativă, subliniază juriștii Regiei.

FRUSTRAREA DIN SISTEM

Unul dintre angajații Romsilva care s-au opus retrocedării celor 43.000 de hectare de pădure din Bacău a declarat pentru RISE că demersul fostului director Mihăilescu este fără precedent în istoria regiei. Procedural, pădurea nu a fost încă pierdută de statul român, dar traseul dosarului în instanță a zguduit încrederea silvicultorilor în sistemul de justiție.

”A fost un șoc să văd că un director al unei instituții atât de importante a retras plângerea penală care avea ca scop urmărirea interesului Regiei. Acela de a recupera pe cale legală zecile de mii de hectare, practic furate din avuția statului. În cauză erau dovedite lucrurile și niște inculpați au primit condamnări. Sunt dezamăgit total. După atâția ani de anchete și procese, niște oameni au decis că trebuie să ne întoarcem la zero cu judecata. În condițiile în care inculpații și-au recunoscut faptele, șpăgile”, explică sursa noastră din interior.

Valea Trotușului, Bacău. Fosta moșie Ghika, retrocedată ilegal, cuprinde 43. 227 de hectare de pădure

Până la o decizie a Curții Supreme în acest caz, destinul celor 43.000 de hectare de pădure va fi tranșat de judecătorii Curții de Apel Brașov.

După decizia Secției Speciale de a retrage apelul DNA, completul de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât rejudecarea de la zero a cauzei.

Andrei CIURCANU – RISE Project