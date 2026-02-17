Reforma Romsilva: Sindicatele spun NU concedierilor, ministerul tace

Federația Sindicatelor Silva a transmis recent o scrisoare deschisă doamnei ministru Diana Anda Buzoianu, atrăgând atenția asupra unui risc major: concedierile colective generate de reorganizarea Romsilva.

Sub semnătura liderului Silviu Geană, sindicatul avertizează că proiectul propus nu respectă cadrul legal și principiile de guvernanță corporativă, punând în pericol patrimoniul forestier al României.

Silva – garanția profesionalismului silvic

„Reorganizarea unei instituții strategice nu poate fi făcută doar prin negocieri politice. Realitatea juridică și impactul social nu pot fi ignorate!”, scrie Geană, subliniind că fără ingineri, economiști, informaticieni și juriști, Romsilva nu poate funcționa eficient.

Federația Silva, reprezentând mii de angajați din întregul sistem silvic, cere claritate și garanții pentru personalul specializat, avertizând că proiectul actual este un experiment administrativ cu risc juridic și social major. Sindicaliștii arată că măsurile propuse contrazic promisiunile făcute anul trecut de ministru, care asigurase că reorganizarea nu va duce la concedieri.

„Sistemul silvic nu își poate permite să piardă niciun angajat! Fără personalul specializat, patrimoniul forestier al statului român este pus în pericol. Nu discutăm despre simple organigrame, ci despre capacitatea statului de a-și administra și proteja pădurile”, se arată în scrisoare.

Critică dură pentru minister

Proiectul de reorganizare, argumentează sindicatul, ignoră restricțiile impuse de OUG nr. 89/2025 și nu este susținut de studii de impact economico-sociale sau juridice. Această abordare a stârnit nemulțumiri în rândul angajaților, care se tem că urmează concedieri colective și blocaje operaționale.

Federația Silva solicită public ministrului Diana Anda Buzoianu să explice cum va respecta angajamentul de a nu concedia specialiștii Romsilva și să prezinte garanții reale care să asigure funcționalitatea regiei.

În lipsa acestora, spun sindicaliștii, proiectul reprezintă un risc direct pentru administrarea pădurilor României.

Scrisoarea integrală transmisă de Federația Silva

Scrisoare deschisă adresată doamnei ministru DIANA ANDA BUZOIANU

Reforma Romsilva – un experiment administrativ cu risc juridic și social major

Federația Sindicatelor Silva spune NU concedierii angajaților din cele 22 de direcții silvice județene care urmează să fie desființate prin proiectul de reorganizare a RNP – Romsilva!

Stimată doamnă ministru,

Am urmărit cu îngrijorare declarațiile publice făcute de dumneavoastră în ultimele zile, în calitate de ministru al mediului, la diverse posturi TV și pe rețelele socializare, referitoare la înțelegerile politice cu privire la reorganizarea Romsilva. Concluzia pe care ați transmis-o a fost că există consens politic pentru proiectul care presupune desființarea a 22 de direcții județene și comasarea structurilor de administrare a pădurilor în 19 direcții silvice regionale.

Dincolo de „consensul politic”, vă reamintim că la discuțiile cu sindicatele din anul 2025 ați dat asigurări că reorganizarea Romsilva nu va duce la concedieri colective. Că nu veți lăsa pe drumuri angajații din structurile desființate.

Acum, în anul 2026, datele problemei sunt diferite: reorganizarea pe care o propuneți și pe care doriți să o implementați va duce la concedieri colective! Motivul: OUG nr. 89/2025, „ordonanța trenuleț” adoptată de Guvernul României, prin care este blocată atât ocuparea posturilor vacante din 2025, cât și înființarea de noi posturi în anul 2026.

Actualul proiect de reorganizare este promovat în absența unei corelări cu restricțiile impuse de OUG nr. 89/2025. Transferul activităților economice către secții de producție nu poate fi susținut operațional. Mai mult, lipsa unei fundamentări conforme principiilor de guvernanță corporativă prevăzute de OUG nr. 109/2011 ridică serioase semne de întrebare asupra sustenabilității acestei reorganizări.

În concluzie, această reorganizare nu înseamnă eficiență. Înseamnă concedieri. Înseamnă blocaje. Înseamnă slăbirea capacității statului de a-și gospodări și apăra pădurile.

Reorganizarea unei instituții strategice nu poate fi făcută doar prin negocieri politice. Realitatea juridică și impactul social nu pot fi ignorate! O reformă făcută fără bază legală funcțională devine un experiment periculos. În actualul cadru legislativ, riscul concedierilor colective și al blocajelor funcționale în cadrul unităților și subunităților Romsilva este real și previzibil.

Sistemul silvic nu își poate permite să piardă niciun angajat! Fără ingineri, economiști, informaticieni, juriști și fără personalul silvic specializat, patrimoniul forestier al statului român este pus în pericol. Nu discutăm despre simple organigrame, ci despre capacitatea statului de a-și administra și proteja pădurile.

Doamnă ministru Diana Anda Buzoianu, Federația Sindicatelor Silva vă solicită să clarificați public aceste aspecte de ordin juridic. Vă solicităm de asemenea, să explicați public modul în care vă veți ține angajamentul de a nu concedia niciun specialist angajat al Romsilva.

Dacă această reorganizare nu este însoțită de garanții reale pentru protejarea specialiștilor și pentru menținerea funcționalității regiei, proiectul devine un risc direct pentru administrarea pădurilor României.

Efectele economice și sociale ale unei reorganizări insuficient fundamentate trebuie asumate explicit de cei care o promovează. Dacă incoerențele legislative nu sunt rezolvate, proiectul își pierde temeiul juridic și operațional.

În egală măsură, o reorganizare de asemenea amploare nu poate fi susținută fără un studiu de impact economic și social transparent, care să demonstreze sustenabilitatea măsurilor propuse prin proiectul susținut de dumneavoastră.

Pădurile României nu pot fi administrate prin improvizații!

Silviu GEANĂ, Lider Federația SILVA