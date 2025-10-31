Recomandările pompierilor bihoreni pentru o Noapte a Luminației în siguranță

Potrivit tradiției, în Sâmbăta Morților, numeroși cetățeni se vor îndrepta spre cimitire pentru a îngriji mormintele celor dragi, iar în Noaptea de Luminație, mii de lumânări vor fi aprinse pentru a cinsti memoria acestora. În acest context, pompierii bihoreni reamintesc importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor, astfel încât aceste momente de reculegere să se desfășoare în siguranță și liniște.

sursa foto: ISU Bihor

Sfaturi pentru prevenirea incendiilor

• Când curățați mormintele, nu aruncați la întâmplare vegetația uscată, hârtii, cartoane, coroane sau alte materiale care se pot aprinde de la scânteile purtate de vânt și nu le distrugeți prin ardere. Depozitați-le în locuri special amenajate.

• Aprindeți lumânările doar în suporturi stabile, confecționate din materiale incombustibile, care nu se pot răsturna ușor.

• Nu lăsați lumânările aprinse nesupravegheate și stingeți-le înainte de a părăsi zona.

• Evitați amplasarea lumânărilor și candelelor în apropierea coroanelor, aranjamentelor florale ori a altor materiale combustibile.

• Nu folosiți flacăra deschisă în apropierea vegetației uscate ori a deșeurilor.

• Nu blocați căile de acces și evacuare din cimitire, pentru a permite intervenția rapidă a echipajelor de urgență, dacă este nevoie.

• Supravegheați copiii și explicați-le pericolul jocului cu focul sau al manipulării lumânărilor aprinse.

• Evitați deplasarea cu lumânări aprinse în zone aglomerate sau printre grupuri mari de persoane.

• Optați pentru lumânări sau candele cu LED, care oferă același efect simbolic, dar elimină riscul de incendiu.

Ziua Morților sau Luminația este un moment al reculegerii și al respectului față de cei plecați dintre noi. Este important ca fiecare gest simbolic să fie însoțit de grijă și responsabilitate, de atitudini și comportamente care previn riscurile și protejează comunitatea.

PURTĂTOR DE CUVÂNT

Locotenent-colonel CAMELIA ROŞCA