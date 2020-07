Protest a medicilor și pacienților la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni.Control intern instituit de către DSP Alba

Luni dimineața, în vecinătatea Spitalului de Boli Cronice din orașul Câmpeni, a avut loc un protest organizat de către mai mulți medici și pacienți, față de modul în care este condusă unitatea medicală.

Cele mai importante revendicări ale protestatarilor, au fost cea a demisiei managerului spitalului Constantin Bar, și a colegului său, directorul medical, Dumitru Corpodean.

Cei doi sunt acuzați de către cadrele medicale prezente, de faptul că nu doresc redeschiderea spitalului pentru pacienții bolnavi.

După ce cazul a fost făcut public pe mai multe rețele de socializare și în mass -media, DSP Alba prin vocea directorului instituției, Alexandru Sinea, demararea unui control intern la spitalul din Câmpeni:

” Ca urmare a situaţiei prezentate în spaţiul public privind posibile abateri de la legislaţie şi normele de lucru în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni, am dispus de urgenţă un control al inspectorilor sanitari la această unitate medicală. Nu suntem dispuşi să tolerăm abateri de la lege. Rezultatele controlului şi eventualele sancţiuni vor fi făcute publice zilele următoare”.

Spitalul de Boli Cronice Cimpeni se afla situat in orasul Cimpeni, str. Crisan, nr. 11, jud. Alba, deservind de mai bine de 60 de ani, pe langa pacientii din toata zona Muntilor Apuseni si pe cei din judetele limitrofe: Sibiu, Cluj, Mures, avand un numar de 87 de paturi (85 de paturi spitalizare continua si 2 paturi spitalizare de zi), iar in cadrul acestuia se asigura ingrijiri medicale si tratament in toata patologia pulmonara.