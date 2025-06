Proiectil descoperit în curtea unui localnic din Fegernicu Nou

Un proiectil de calibru 75 milimetri, în stare de funcționare, a fost ridicat marți seara, din localitatea Fegernicu Nou, comuna Sârbi, de către echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Oradea.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 18.25, prin Sistemul Unic 112, de un localnic, care a găsit o muniție în curtea propriei gospodării, în timp ce efectua lucrări de nivelare a terenului.

După identificarea muniției – un proiectil de calibru 75 milimetri, în stare de funcționare, provenit din cel de-al Doilea Război Mondial, pompierii pirotehniști au procedat la cercetarea zonei în vederea asanării altor potențiale muniții, după care au transportat și depozitat proiectilul în condiții de siguranță.

Munițiile rămase neexplodate au încărcătura de exploziv intactă și în multe cazuri, chiar și focosul, de aceea există riscul ca acestea să explodeze. Locurile unde pot fi găsite aceste tipuri de muniție sunt, în general, următoarele : la suprafața pământului (pe terenuri agricole, în păduri și desișuri); îngropate sub pământ, descoperite cu ocazia săpăturilor și arăturilor agricole, excavațiilor pentru fundațiile construcțiilor, defrișărilor, lucrărilor de irigații etc.; în zidăriile construcțiilor vechi; sub apă, în râuri, lacuri sau bălți, descoperite cu ocazia unor lucrări hidrotehnice sau întâmplător, în timpul scăldatului.

În aceste condiții, pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” atrage atenția cetățenilor asupra obligativității respectării următoarelor măsuri:

• să apeleze de urgență, numărul unic 112, semnalând descoperirea de muniţii neexplodate;

• să respecte regulile şi măsurile stabilite pentru zonele cu risc la descoperirea de muniţii neexplodate;

• să asigure securitatea locului respectiv până la sosirea personalului specializat al inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

De asemenea, în cazul descoperirii elementelor de muniţie se interzice:

• ridicarea, transportul şi introducerea muniţiilor în diferite încăperi sau locuinţe;

• comercializarea acestora prin agenţii de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase;

• lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă;

• introducerea muniţiilor în foc;

• topirea elementelor metalice de muniţii;

• tăierea muniţiilor cu fierăstrăul, scule electrice sau prin sudură;

• folosirea muniţiilor pentru improvizarea diferitelor unelte;

• utilizarea pulberilor şi explozivilor provenite din muniţii în scopuri artizanale;

• demontarea focoaselor sau a altor elemente componente;

• folosirea pentru joacă, de către copii, a unor muniţii, cum sunt: grenadele, proiectilele şi focoasele sau alte elemente ale acestora.

În zona în care sunt descoperite elemente de muniţie se interzice:

• accesul persoanelor şi animalelor;

• executarea de săpături manuale sau cu mijloace mecanice de către persoane neautorizate;

• aprinderea focului deschis;

• executarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare;

• circulaţia vehiculelor.

sursa foto: ISU Bihor

Informații detaliate despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și a aplicației de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.