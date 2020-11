Programul oficial dedicat Zilei Naţionale a României de la Alba Iulia a fost deja făcut public. In fiecare zi, pana la 1 decembrie sunt programate o serie de expoziţii si prezentări de carte.

Zilnic un exponat al Memoriei Unirii la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia. Toate aceste activităţi vor fi transmise live, sau vor fi înregistrate si prezentate video pe paginile de socializare ale instituţiilor de cultura.

In acest an va lipsi din păcate parada militara dar si masa populara iar evenimentele artistice si spectacolele de muzica populara se muta in mediul online.

Doar slujba de Te Deum si ceremonialul de depuneri de coroane, ceremonialul militar de la Monumentul Marii Uniri se va desfăşura in mod obişnuit, daca situaţia epidemiologica o va permite.

Pe 30 noiembrie sunt programate spre difuzare in spaţiul online mai multe spectacole: teatru, un spectacol de poezie si muzica folk dar si o ediţie speciala tezaur folcloric.

O transmisiune speciala în direct se pregăteşte si pentru ziua de 1 Decembrie de la Alba Iulia, la ora 15.

Este vorba despre tradiţionalul spectacol “Cant si suflet romanesc” care va fi difuzat cel mai probabil pe pagina Centrului de Cultura Augustin Bena Alba.

Toate evenimentele dedicate Zilei Naționale, vor respecta măsurile de protecție sanitară, împotriva noului corona virus.

Programul oficial al Zilei Naționale a României, sărbătorită la Alba Iulia:

26 NOIEMBRIE 2020

10.00 „Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român de la Marea Unire (1918-2019). 102 de ani de la Marea Unire (1918 – 2020)”, ediția XLIX – Sesiune științifică – ziua 1 – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Sala Unirii (transmisiune live)

16.00 Expoziție de fotografie istorică, de arhivă, cu centrul vechi al orașului Alba Iulia (vernisaj expoziție) – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba (transmisiune live)

27 NOIEMBRIE 2020

10.00 „Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român de la Marea Unire (1918-2019). 102 de ani de la Marea Unire (1918 – 2020)”, ediția XLIX – sesiune științifică – ziua 2 – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Sala Unirii (transmisiune live)

28 NOIEMBRIE 2020

17.00 „Memoria Unirii” – prezentare exponat – Sala Unirii (transmisiune live)

18.00 „Cărțile Unirii” – prezentare carte – Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba (transmisiune live)

19.00 „1 Decembrie 1918” – videoclipuri muzicale – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba (difuzări de clipuri video cu muzică patriotică realizate de Ansamblul Folcloric al Județului Alba alături de colaboratori din zonele istorice ale țării – partea I)

29 NOIEMBRIE 2020

11.00 „Sala Unirii în fotografie” – vernisaj expoziție – Sala Unirii – expoziție deschisă publicului în perioada 1 dec. 2020 – 31 dec. 2020 (transmisiune live)

12.00 „Muzică de fanfară” – recital – Fanfara Județului Alba, cu repertoriu de muzică patriotică (transmisiune live)

13.00 „Gândurile Unirii” – testimoniale

19.00 „1 Decembrie 1918” – videoclipuri muzicale – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba (difuzări de clipuri video cu muzică patriotică realizate de Ansamblul Folcloric al Județului Alba alături de colaboratori din zonele istorice ale țării – partea II)

30 NOIEMBRIE 2020

10.00 – 12.00 Depunere de coroane și jerbe de flori – Statuia lui Ion I.C. Brătianu, Statuia lui Iuliu Maniu, Statuia lui Mihai Viteazul, Statuile Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria

12.15 Arborarea Drapelului Național al României – Piața Tricolorului, esplanada Catedralei Încoronării

12.30 Drumul icoanei – vernisaj expoziție – lansare rută culturală – Catedrala Încoronării – expoziție deschisă publicului în perioada 1 dec. 2020 – 31 dec. 2020 (transmisiune live)

13.00 Sala 67 – „Cine va păzi clopoțeii?”, regia Teodora Popa – Spectacol de teatru 4+ – Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia (transmisiune live)

14.00 „Gândurile Unirii” – testimoniale

16.00 Icoane pe sticlă – vernisaj expoziție – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba – expoziție de icoane pe sticlă în tehnica tradițională a școlii de la Laz, realizată de cursanții clasei din cadrul Centrului de Cultură Augustin Bena Alba (transmisiune live)

17.00 „Folk & vers românesc” – spectacol de poezie și muzică folk – Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba (transmisiune live)

18.00 „Tezaur Folcloric” – concert – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba (difuzare ediție specială cu selecții din emisiunea Tezaur Folcloric, filmări realizate la Palatul Cultural din Blaj alături de Ansamblul Folcloric al Județului Alba)

21.00 „Cvartet pentru România” – concert omagial – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba – recital al cvartetului Județului Alba; transmisiune live

1 DECEMBRIE 2020

9.30 –” 1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea I – Sala Unirii (transmisiune live)

11.30 Ruta Unității Naționale 1848 -1912-1922 – vernisaj expoziție – lansare ruta culturală – Sala Unirii – expoziție deschisă publicului în perioada 1 dec. 2020 – 31 dec. 2020 (transmisiune live)

12.00 Te Deum – Catedrala Încoronării

12.30 –” 1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea a II-a – Sala Unirii (transmisiune live)

13.00 Te Deum – Catedrala Arhiepiscopală Majoră” Sfânta Treime” Blaj – transmisiune live TVR3

13.00 „Tezaur Folcloric” – ediție specială – concert – Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba – difuzare – ediție specială Tezaur Folcloric, pe posturile TVR1 și TVR Internațional, în data de 1 decembrie 2020, cu filmări realizate de echipa emisiunii la Palatul Cultural din Blaj alături de Ansamblul Folcloric al Județului Alba în anii 2018 și 2019

14.00 Ceremonie militară dedicată Zilei Naționale a României – Monumentul Unirii

15.00 Cânt și suflet românesc – spectacol folcloric (transmisiune live de la Centrul de Cultură” Augustin Bena”)

16.00 „Gândurile Unirii” – testimoniale

16.30 Tudor Roșu, 1 Decembrie 1918, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2020 – Lansare de carte – Sala Unirii (transmisiune live)

17.00” 1 Decembrie 1918” – masă rotundă – partea a III-a – Sala Unirii (transmisiune live)

18.00 „Samoilă Mârza, Fotograful Unirii” – Povestea fotografiilor Unirii – Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba (transmisiune live)

20.00 „Simfonic România 2020” – Concert omagial – Recital al Orchestrei de cameră a Județului Alba cu soliști invitați de renume național și internațional – transmisiune live.