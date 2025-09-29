Prima ninsoare și la Parâng-Șureanu: stațiunea montană din Hunedoara, acoperită de zăpadă la final de septembrie

Nu doar Harghita-Mădăraș a fost surprinsă de iarnă la final de septembrie. Luni dimineață, 29 septembrie 2025, și în zona Domeniului Schiabil Parâng-Șureanu, din județul Hunedoara, a nins abundent. Imaginile surprinse de camerele web arată acoperișurile, brazii și întreaga zonă montană îmbrăcate în alb, ca într-o zi de iarnă autentică.



Sursa foto : Meteoplus

Ninsoarea de la Parâng-Șureanu a venit pe neașteptate, la doar câteva zile după ce turiștii se bucurau de peisajele de toamnă. Temperaturile scăzute, combinate cu precipitațiile, au transformat peisajul într-o carte poștală, spre încântarea celor care iubesc muntele.

Această ninsoare timpurie este un semnal că sezonul rece se apropie mai repede decât era de așteptat și le dă speranțe schiorilor că vor avea parte de o iarnă bogată în zăpadă la Parâng-Șureanu.