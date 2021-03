Polițiști ATENȚIE : Din iunie, scad salariile

În laboratoarele PNL se lucrează intens zilele acestea la simulările pentru diminuarea și uniformizarea sporurilor, ne spun reprezentanții Sindicatului Polițiștilor Europol. O astfel de măsură, pe care liberalii o iau pentru reducerea cheltuielilor bugetare, va însemna o scădere a veniturilor polițiștilor cu câteva sute de lei.

La rectificarea bugetară din iunie, PNL pregătește una dintre cele mai mari lovituri date polițiștilor, dar și celorlalți bugetari. Astfel, sporurile vor avea o sumă fixă și mult diminuată față de cea de acum, care este calculată ca procent din salariu.

”Polițiștii nu conștientizează riscul la care se expun. Oamenii sunt împăcați oarecum cu gândul că nu le taie salariile și cumva suntem și noi solidari cu societatea, dar am primit imformații pe surse că este clar că se va încerca diminuarea veniturilor salariale ale polițiștilor la prima rectificare bugetară din iunie. Se va umbla la sporuri, sub pretextul eliminării discriminării, respectiv pe sporurile de condiții de muncă. De exemplu, sporul de noapte, sporul de condiții vătămătoare etc. Teoretic, vorbim despre același impact asupra sănătății angajaților, fie că unul este colonel, fie că celălalt este sergent, ceea ce este adevărat. Însă, ei vor să folosească acest tertip, astfel că, dacă un colonel ia 5 lei pentru spor de noapte și un agent ia 3 lei pentru acest spor, va veni domnul Cîțu și le va da un leu amândurora, spunând că, astfel, a eliminat inechitatea. Ori acest lucru nu se poate realiza prin sume fixe, ci trebuie corelat nu cu salariul minim pe economie, ci cu salariul mediu brut pe economie”, a declarat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Polițiștilor Europol, pentru ziarul Național.

Se micșorează bugetul

Reprezentanții Europol ne spun că se lucrează deja la simulările cu privire la mecanismele și variantele prin care să diminueze veniturile salariale, dar să mențină în plată drepturile. ”Adică dreptul de a beneficia de o sumă de bani pentru că lucrezi pe timp de noapte rămâne, însă se diminuează banii pe care îi alocă pentru plata acestor drepturi. Estimările pentru reducerea drepturilor salariale sunt făcute pe ordonatori principali de credite, adică să zicem că au bugetul de 30 de miliarde și vor să ajungă la 25 de miliarde. Ei încearcă să găsească variante pentru 5 miliarde și aplică diferite simulări. În tot acest timp în care ne spun noul că legea salarizării, pe care nu au aplicat-o, Legea 153/2017, este o lege proastă, atât premierul cât și ministrul de Interne își primesc indemnizațiile de peste 26.000 de lei folosind schema de calcul din această lege a salarizării, la care se adaugă tot felul de sporuri. Asta este ipocrizia maximă. Nu poți să ieși în fața bugetarilor și să spui că legea salarizării este o lege proastă și discriminatorie, în timp ce tu beneficiezi de ea la nivel maxim. Adică este ca și cum toată lumea trebuia să ajungă la etajul IV, noi suntem la etajul II, iar ăia de la etajul IV ne spun să nu mai venim sus, că e rău acolo, dar nici ei nu coboară la etajul II”, a afirmat președintele Sindicatului Polițiștilor Europol.

50 de bani pe oră

Simulările care se fac acum la Guvern iau în calcul plata unui leu pentru ora de noapte a fiecărui bugetar. ”Iau în considerare că se plătesc 5 milioane ore de noapte lunar în tot sistemul bugetar și dacă acum să zicem că plătesc 30 milioane de lei pentru orele de noapte, prin aplicarea sumei fixe de un leu vor plăti doar 5 milioane de lei pe lună. Și tot așa până acoperă suma cu care vor ei să diminueze bugetul alocat. În acest moment, orele de noapte sunt plătite conform Codului Muncii, adică 25% din salariul de bază pentru o oră de noapte. La polițiști înseamnă 3,5 lei ora de noapte. Sporul de expunere la undele electromagnetice este de 10% din salariu, adică 1,42 lei pe oră, iar ei vor să dea 0,50 de bani pe oră. La orele de noapte, cam 56 de ore pe lună, la cât ajunge un polițist, sporul de noapte ar însemna 190 de lei, iar dacă îl reduc la un leu, vor mai primi 56 de lei. Și tot așa. Vor diminua și sporul de sâmbătă, duminică și sărbători legale, cu toate că astăzi polițiștii nu primesc conform legii 100% sporul de sărbători legale, ci doar 75%, ceea ce însemna 10 lei pe oră. Acum vor să impună 1,50 lei pe oră”, a mai precizat Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol.