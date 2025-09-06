Polițist rănit la Lupeni în timpul unei intervenții la spital. Agresorul, reținut

Un polițist din cadrul Poliției Municipiului Lupeni a fost rănit în timpul unei intervenții la Spitalul din localitate, după ce a încercat să aplaneze un conflict izbucnit între doi bărbați.

Incidentul a avut loc în jurul orei 11:10, când tatăl unei tinere internate în spital, un bărbat de 49 de ani din Lupeni, și-a atacat cu un cuțit ginerele, pe care îl suspecta că și-ar fi agresat fiica. Altercația s-a produs chiar la intrarea în unitatea medicală.

Un agent de poliție, în vârstă de 34 de ani, a intervenit imediat și s-a interpus între cei doi pentru a evita o tragedie. În timpul intervenției, polițistul a fost înjunghiat în coapsa dreaptă. Acesta a rămas conștient și a fost transportat de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor transmise ulterior, starea sa este stabilă, fiind în afara oricărui pericol.

Agresorul a fost imobilizat și condus la sediul Poliției, pe numele său fiind întocmit dosar penal pentru ultraj. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani.

Prin intervenția sa, polițistul a reușit să salveze viața concubinului tinerei, împiedicând o posibilă tragedie.