Opinia Economică: Rezervele internaționale ale BNR au trecut de 80 miliarde euro

autor: Radu Georgescu

La sfârșitul lunii trecute rezervele valutare ale BNR au urcat la 65,812 miliarde de euro. Aprecierea spectaculoasă a aurului a făcut ca rezervele internaționale să crească la 80,033 miliarde euro, faţă de 77,017 miliarde euro la sfârșitul anului trecut.

Nivelul ridicat al rezervelor de care dispune banca centrală, care a fost nevoită în primăvara lui 2025 să vândă peste 8 miliarde euro, la scurt timp după primul tur al alegerilor prezidențiale, când se prognoza o creștere a cursului euro spre 5,9 – 6 lei, asigură în prezent o plasă de siguranță solidă pentru moneda națională.

La începutul acestei săptămâni, cursul euro a scăzut modest, în ton cu evoluția altor monede din regiune, de la 5,0961 la 5,0959 lei, valoare apropiată de cea de lunea trecută, care a fost de 5,0960 lei.Continuă procesul de scădere al indicilor ROBOR, care se apropie de nivelul dobânzii pentru facilitatea de depozit practicată de BNR, care se află din august 2024 la 5,5%.Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 5,87%, însă cel la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a scăzut de la 5,97 la 5,96% iar cel la 12 luni de la 6,13 la 6,12%.

Scăderea dobânzilor interbancare permite statului să se împrumute la costuri mai mici din piața locală.Trezoreria a vândut lunea aceasta titluri de stat în valoare de 304 milioane lei, cu scadența în februarie 2038, pentru care a acceptat să plătească o dobândă medie anuală de 6,66%. La suma de mai sus s-au adăugat alte 999,5 milioane lei, scadente în iulie 2030, pentru care băncile vor obține un randament mediu anual de 6,21%.

Menținerea de către Rezerva Federală a dobânzii de politică monetară în culoarul 3,50 – 3,75%, stabilit în decembrie, și nominalizarea lui Kevin Warsh drept viitor preşedinte al băncii centrale americane, care a fost percepută drept un semnal de stabilitate şi independenţă pentru Fed, a permis dolarului să șteargă o parte din pierderi.Joia trecută, euro a urcat până la 1,2046 dolari, dar s-a retras lunea aceasta la 1,1818 – 1,1875 dolari, astfel că media monedei americane a crescut la 4,2958 lei.La finalul lunii trecute, cursul francului elvețian a înregistrat un maxim istoric de 5,5598 lei însă a scăzut lunea aceasta la 5,5372 lei, aproape de media înregistrată la începutul săptămânii trecute de 5,5322 lei.

Cursul lirei sterline a crescut la 5,8854 lei, față de 5,8747 lei, în urmă cu o săptămână.Joia trecută, metalul galben a atins un maxim istoric de 5.595,47 dolari/uncie, dar marcările de profit care au urmat a doua zi au împins cotațiile până la 4.691,60 dolari. Tendința a continuat și la începutul acestei săptămâni, când cotațiile au alunecat până la 4.404 dolari. În acest moment au apărut cumpărătorii care au ridicat uncia la aproape 4.900 dolari.

Uncia de argint a atins lunea aceasta un minim de 72 dolari, după care a urcat spre 84 dolari, după ce a urcat joia trecută până la 120,4448 dolari.În piața locală, prețul gramului de aur a scăzut de la 699,3181 lei la 644,9082 lei, față de maximul istoric atins joi de 755,1450 lei.

Monedele din regiune se apreciau la 4,2106 zloți/euro, respectiv 380,55 forinți/euro.