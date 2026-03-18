O femeie din Alba Iulia a pierdut 86.000 de lei după un apel fals de la „ANAF”

O femeie de afaceri din Alba Iulia a rămas fără peste 86.000 de lei după ce a fost păcălită de persoane care s-au dat drept reprezentanți ai ANAF, însă banii au fost recuperați ulterior de polițiști, care continuă ancheta pentru identificarea celor implicați.

Femeia, în vârstă de 49 de ani, a fost contactată vineri, 13 martie 2026, de un presupus angajat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care i-a spus că societatea pe care o administrează ar avea de recuperat o sumă achitată la finalul anului 2025. Sub acest pretext, a fost convinsă ca, prin intermediul unei aplicații, să ofere acces la telefonul mobil și la laptop.

După ce au obținut acces, persoanele respective au efectuat mai multe operațiuni financiare, retrăgând din contul firmei suma totală de 86.630 de lei, potrivit informațiilor transmise de Poliția județeană Alba. Femeia a sesizat dispariția banilor și s-a adresat autorităților.

Banii au fost recuperați

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reușit să recupereze integral prejudiciul, însă ancheta continuă pentru identificarea autorilor. A fost deschis un dosar penal pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic.

Poliția reamintește că reprezentanții instituțiilor, inclusiv ai ANAF, nu solicită niciodată date bancare, acces la dispozitive sau plăți urgente prin telefon sau mesaje și recomandă oamenilor să nu ofere astfel de informații și să nu acceseze linkuri primite de la persoane necunoscute.