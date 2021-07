O bătaie de joc numită “TURISMUL ROMÂNESC DE VARĂ”…

autor : Ionuț Drăgotesc

Ințeleg grija pentru redeschiderea capacităților hoteliere de pe malul Marii Negre. Am văzut vreme de un an de zile hotelierii ( Mamaia, Costinești etc) făcând apel la cetățenii romani sa le fie alături, sa pună presiune pe Guvernul ROMÂNIEI pentru redeschiderea litoralului românesc.

Sunt aceiași hotelieri care în ultimii ani sfidând orice regulă de bun simt au crescut preturile unui sejur la Mamaia mult peste nivelul unui concediu similar ( cu servicii net superioare însa… ) în Turcia, Grecia ori Bulgaria. Anul trecut, dintr-o dată s-au întors ( precum politicienii în anii electorali ) la popor…În fapt, nu este vorba despre grija pentru economia națională, pentru concediile românilor. Nu…În cele mai multe cazuri, este vorba despre rata’ pentru Cayenne-ul amantei , grija pentru scoala peste hotare a lu’ a mică, pentru încă un etaj la noul hotel ori pentru “profitul domestic”…

Litoralul Marii Negre a devenit în ultimii ani un șmen ’ dâmbovițean, de cele mai multe ori cu preturi supraevaluate, cu servicii sub orice critică, cu mizerie, gândaci, rahat și multă, multă nesimțire. Nu se intampla altfel nici dupa „exercitiul pandemic”. Smenarii numiti absolut gratuit investitori in turism ( ?! ) s-au intors cu curul la poporul caruia ii plangeau de mila anul trecut ca nu are unde sa isi petreaca concediul, la poporul pe care il implorau sa ia atitudine ca se prabuseste turismul de vara…

Care turism ma ? Cum s-au vazut cu sacii in caruta ( adica cu hotelurile redeschise ), si-au suflecat manecile si au inceput ca la un semn sa il arda pe roman. Daca tot am stat acasa un an, macar acum sa platim cat pentru trei veri. Pentru asta au fost îndemnați romanii sa facă presiuni ? Anul trecut, samsarii de pe litoral si-au batut joc de romani exploatand faptul ca acestia nu pot merge in concediu peste hotare. Preturi greu de inchipuit pentru conditiile repet, jalnice de pe litoralul autohton. …

Josnic modul în care multi dintre proprietarii de locații de pe litoral pun problema …Acum litoralul romanesc frunctioneaza practic la capacitate maxima. Rezultatul ? Preturi exorbitante, servicii mizerabile ( in cele mai multe cazuri ) ! De exemplu, in acest an, 4 zile la un hotel de top în Mamaia, intr-o camera senior suite în perioada 5 august – 9 august, perioadă din plin sezon ar putea ajunge și la aproape 200 de milioane. Ati citit bine ! In jur de 1000 euro pe noapte. Asta ca sa nu mai vorbim despre faptul ca un pranz la Mamaia costa cât doua la Costa del Sol, Sardinia, Samos, Santorini ori Madeira … O bataie de joc !