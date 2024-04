Noul corp de spital, cu servicii de oncologie și cardiologie intervențională, se află în faza de proiectare. Evoluția proiectului, de la primii pași în 2020 și până la prima cărămidă în 2024

Construcția noilor secții de oncologie, radioterapie și cardiologie intervențională în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia reprezintă un pas important în îmbunătățirea serviciilor medicale oferite pacienților din județ. După patru ani de eforturi susținute din partea Consiliului Județean Alba și a echipei Spitalului Județean, proiectul a intrat într-o nouă etapă, odată cu semnarea contractului de proiectare și execuție la începutul anului 2024.

Până la finalul lunii iunie, constructorul lucrează la realizarea proiectului tehnic, iar noul corp de clădire se află acum în faza de proiectare. Construcția efectivă va începe din luna iulie 2024. Conform graficului de implementare, lucrările trebuie să fie finalizate până cel târziu în 30 iunie 2026.

Proiectul privind înființarea unui centru de radioterapie este mai vechi, fiind inclus în strategia de dezvoltare a județului Alba, în domeniul sănătății. În anul 2020, am identificat sursa de finanțare – Planul Național de Redresare și Reziliență, aceasta fiind prevăzută în Ordonanța de Urgență 155/2020. Am consultat ghidul de finanțare și am stabilit pașii care vor fi urmați pentru implementare.

Astfel, construcția secțiilor de oncologie, radioterapie și cardiologie intervențională, a fost inițiată în anul 2020, când președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel și deputatul Florin Roman au pus bazele realizării studiului de fezabilitate pentru acest proiect. Ulterior, prin hotărârea nr. 292, din 27.11.2020, a fost alocată suma de 337.850 de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate, marcând astfel primul pas important către dezvoltarea acestei noi facilități medicale.

Contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate a fost semnat în 22.01.2021, având valoarea de 157.080 lei. De asemenea, a fost realizat și un studiu geotehnic, având valoarea de 160.780 lei (semnat în 20.01.2021). În aprilie 2021, prin Hotărârea nr. 105/12.04.2021, bugetul pentru realizarea etapelor premergătoare implementării proiectului a fost suplimentat cu suma de 40.000 de lei

În anul 2022, s-a scris proiectul detaliat, fundamentându-se necesitatea dezvoltării serviciilor medicale oncologice, precum și a înființării unei secții de radioterapie și a unei secții de cardiologie intervențională. În decembrie 2022, a fost depusă cererea de finanțare, la Ministerul Sănătății, pe axa PNRR/2022/C12/MS-0212 – Infrastructură spitalicească publică nouă.

Prin obținerea avizelor necesare, depunerea cererii de finanțare și declararea proiectului ca fiind eligibil pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență în anul 2023, s-a deschis calea către materializarea acestui obiectiv important pentru comunitate.

În 17 martie 2023, a fost semnat, la Târgu Mureș, contractul de finanțare, de către ministrul Sănătății, Alexandru Rafila și managerul SJU Alba Iulia, Diana Mârza. De atunci și până în prezent, au fost încheiate patru contracte aferente proiectului (informare și publicitate; audit financiar; servicii de management și asistență tehnică; proiectare și execuție).

Construcția noilor secții de oncologie, radioterapie și cardiologie intervențională va aduce beneficii semnificative pacienților, oferindu-le acces la tratamente moderne și specializate într-un mediu medical actualizat și bine echipat. Acest demers reflectă angajamentul Consiliului Județean Alba în asigurarea unei îngrijiri medicale de calitate și în îmbunătățirea infrastructurii sanitare din județul Alba.

Și acest proiect, la fel ca toate proiectele de investiții, au fost inițiate de către conducerea Spitalului Județean și a conducerii Consiliului Județean Alba, fiind aprobate de către consilierii județeni, cărora spitalul le transmite mulțumiri pentru cooperarea în beneficiul sănătății.

Proiectul privind construcția noilor secții de oncologie, radioterapie și cardiologie intervențională are ca obiectiv principal îmbunătățirea serviciilor medicale oferite pacienților cu afecțiuni oncologice și cardiovasculare. Investiția vizează construcția unui nou corp de spital, pentru spitalizare continuă, cu o capacitate de 90 de paturi. Aceasta va fi alcătuită dintr-o secție de oncologie medicală cu 30 de paturi, o secție de radioterapie cu 25 de paturi, o secție de îngrijiri paliative cu 25 de paturi și un compartiment de hematologie cu 10 paturi. De asemenea, va exista și o secție de spitalizare de zi, destinată tratamentelor de chimioterapie, cu o capacitate de 9 paturi și 22 de scaune.

Pe lângă acestea, proiectul prevede și construirea unui ambulatoriu cu 4 cabinete de consultații și 4 săli de tratament, precum și o registratură și spații aferente. Compartimentul de cardiologie intervențională va fi dotată cu un angiograf și echipamente adiacente pentru funcționare. Pentru tratamentele de radioterapie, vor fi disponibile două acceleratoare liniare și un simulator C.T.

Infrastructura medicală va fi desfășurată începând cu zona de subsol. Aici va fi înființat un departament de radioterapie dotat cu două aparate specifice, vestiare, spații tehnice și un adăpost de protecție civilă. La parter, vor fi amenajate birouri de internare și internare de zi, precum și ambulatoriul. Etajele superioare vor fi destinate secțiilor de specialitate, astfel încât etajul 1 va găzdui compartimentul de hematologie cu 10 paturi și zona de chimioterapie (pentru spitalizarea de zi), etajul 2 va fi dedicat secției de radioterapie cu 25 de paturi, etajul 3 va găzdui secția de oncologie medicală cu 30 de paturi, iar etajul 4 va avea o secție de îngrijiri paliative cu 25 de paturi. Etajul 5 va fi destinat cardiologiei intervenționale și va fi dotat cu un angiograf, iar în partea superioară a construcției va fi amenajat un heliport pentru transferul rapid al pacienților în situații de urgență.

Acest proiect va aduce beneficii semnificative pacienților din Alba, asigurându-le accesul la servicii medicale de calitate și tratamente specializate. De asemenea, va contribui la creșterea capacității de diagnostic și tratament a afecțiunilor oncologice și cardiovasculare, având un impact pozitiv asupra sănătății populației. Clădirea va fi construită în curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Suprafața desfășurată a noii construcții se va întinde pe 8.076 metri pătrați și va fi legată printr-un tunel de celelalte corpuri ale unității medicale. Construcția va beneficia de surse regenerabile: panouri fotovoltaice, panouri solare, CTA cu recuperatoare de căldură, baterii de încălzire și răcire, BMS pentru eficientizarea consumurilor din clădire (HVAC, iluminat și curenți slabi). Valoarea totală a proiectului este de 277.024.344 de lei (din care 263.173.127 de lei finanțare europeană și 13.851.217 de lei cofinanțare din partea Consiliului Județean Alba).

Din valoarea totală a proiectului vor fi finanțate, pe lângă proiectarea și construcția propriu-zisă, echipamentele și aparatura medicală desfășurării actului medical, respectiv alte servicii necesare. Radioterapia este o metodă esențială în tratamentul diferitelor tipuri de cancer. Ea utilizează radiații pentru a distruge celulele canceroase sau pentru a încetini creșterea acestora. Analiza datelor privind bolnavii cu patologie oncologică în evidența Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a relevat necesitatea de dezvoltare a serviciilor medicale în specialitatea oncologie, hematologie, precum și nevoia de dezvoltare a serviciului de radioterapie în cadrul unității medicale.

Cardiologia intervențională se referă la proceduri minim invazive care sunt utilizate în tratamentul bolilor cardiovasculare, precum intervenția de angioplastie coronariană cu sau fără implantarea de stenturi și arteriografia periferică. Acest compartiment le permite medicilor să diagnosticheze și să trateze rapid și eficient pacienții cu urgențe cardiace cum ar fi infarctul miocardic acut, unde timpul de intervenție constituie un factor important în evoluția favorabilă a acestuia. Înființarea compartimentului de cardiologie intervențională ar permite rezolvarea mai multor patologii în cadrul spitalului nostru (precum patologia coronariană acută/cronică, patologia arterială periferică, tulburări de conducere intracardiacă), astfel încât numărul pacienților care trebuie transferați în alte centre să scadă semnificativ. Într-un an, peste 13% dintre pacienții cu patologie cardiacă prezentați la SJU Alba Iulia au fost transferați în alte centre pentru efectuarea de intervenții ce țin de acest domeniu medical.

Înființarea secțiilor de radioterapie și cardiologie intervențională, respectiv construcția unui heliport, sunt investiții importante pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, care pot avea impact important asupra îngrijirii pacienților și gestionării cazurilor de urgență.