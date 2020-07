Nou val de infracțiuni rutiere:Mai mulți șoferi au fost prinși sub influența băuturilor alcoolice la volan

Polițiștii din Alba au acționat în wekeend – ul care a trecut, în scopul combaterii și încălcării normelor rutiere.

Weekend îmbibat în alcool pentru unii șoferi. Patru bărbați s-au ales cu dosare penale după ce au decis să conducă sub influența băuturilor alcoolice, devenind astfel simpli pietoni.

La data de 10 iulie 2020, în jurul orei 20.50, polițiștii rutieri din Aiud, în timp ce acționau pe strada Brazilor din municipiu, l-au depistat pe un bărbat de 55 de ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,56 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 10 iulie 2020, în jurul orei 19.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Sebeș au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier produs pe raza comunei Gârbova, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 56 de ani, din comună Gârbova, în timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu un stâlp și apoi cu zidul unui imobil. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Față de acesta, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 11 iulie 2020, în jurul orei 21:45, în urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au intervenit pe DJ 704, pe raza localității Șibot, unde a fost semnalat un accident rutier soldat cu pagube materiale. Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat că un tânăr de 28 de ani, din Cugir, în timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în șanțul de pe marginea drumului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotrest, rezultatul fiind de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 11.07.2020, în jurul orele 21.35, polițiști rutieri din Sebeș, în timp ce acționau pe strada 1 Mai din Petrești, l-au depistat pe un bărbat de 48 de ani, din comună Sălciua, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.