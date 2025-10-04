Noapte albă pentru pompierii hunedoreni – zeci de misiuni în zonele afectate de vremea extremă

Echipajele de intervenție ale ISU Hunedoara au avut parte de o noapte albă, fiind solicitate în numeroase misiuni de degajare a copacilor doborâți de vântul puternic și de precipitațiile abundente căzute în județ.







Instabilitatea atmosferică accentuată, cu ploi, ninsoare și rafale violente de vânt, a creat probleme mai ales în zonele montane Parâng – Cabana Rusu și Retezat – Clopotiva – Barajul Gura Apei, dar și în sud-vestul județului, în Sarmizegetusa și Zeicani.

Pe Drumul Județean 685, care leagă Clopotiva de Barajul Gura Apei, pompierii au îndepărtat nu mai puțin de 20 de arbori prăbușiți pe partea carosabilă. Intervenția a fost sprijinită de două utilaje grele puse la dispoziție de Consiliul Județean Hunedoara.

Probleme au fost și în zona Petroșani – Cabana Rusu, unde drumul a fost blocat pe ambele sensuri de mai mulți copaci căzuți. În Câmpu lui Neag s-a acționat pentru eliberarea carosabilului, iar la Petrila pompierii militari au fost sprijiniți de colegii voluntari din cadrul SVSU.

Pe Drumul Național 68, în localitățile Sarmizegetusa și Zeicani, circulația a fost întreruptă temporar pe un sens, dar intervenția promptă a echipajelor a permis reluarea traficului în condiții de siguranță.

Misiunile pompierilor au continuat și în această dimineață. În localitatea Nucșoara, pe drumul spre Sălașu de Sus, aceștia au intervenit pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil, care punea în pericol siguranța circulației.

Reamintim că meteorologii au emis pentru zona de munte a județului Hunedoara o avertizare COD PORTOCALIU de ninsori și vânt puternic, valabilă până seara trecută, la ora 23.00.

Pompierii hunedoreni rămân în alertă și în perioada următoare, pregătiți să intervină acolo unde situațiile de urgență o vor impune.