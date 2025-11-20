Nicușor Dan: „Am avut o influență mai puțin a SIE, dar am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică”

Nicușor Dan aruncă bomba! Președintele României recunoaște abuzurile și susține că serviciile au intervenit în deciziile politice pe care le-a luat, chiar și în zona economică, scrie realitatea.net.

”Am avut o influență mai puțin a SIE, dar am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona econimică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român”, a declarat Nicușor Dan.

Vă reamintim că în urmă cu câteva săptămâni, președintele României a anunțat că a pregătit un proiect privind strategia naţională de apărare a ţării despre care a spus că poate fi adoptat pe 26 noiembrie, când se împlinesc şase luni de la investirea sa în funcţie.

Șeful statului a afirmat că acest document prevede două schimbări majore, respectiv războiul hibrid şi lupta împotriva corupţiei, în care intenționează să implice Serviciul Român de Informații, călcând astfel pe urmele lui Traian Băescu care a implicat serviciile în justiție.