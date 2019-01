Naomi Osaka, la doar 21 de ani a castigat al doilea titlu de mare slem in doar 5 luni, la Australian Open si a urcat pe primul loc in clasamentul WTA

un articol de : Dana Crainic

Naomi Osaka, locul 4 WTA a învins-o pe Petra Kvitova în trei seturi, 7-6(2), 5-7, 6-4 în două ore şi 27 de minute, într-o finală tensionată la Openul Australian. Al doilea titlu de mare slem din cariera îi asigură acesteia locul 1 în clasamentul WTA, pe care îl poate păstra pentru mai mult timp. La Uş Open, Osaka a izbucnit în lacrimi când spectatorii au huiduit-o după o finală dramatică în care Serena Williams şi-a pierdut calmul. Este prima jucătoare care reuşeşte să câştige al doilea titlu de Grand Slam imediat după primul de la Jennifer Capriati în 2001 şi prima după Serena în 2015 cu două titluri consecutive.



După un prim set echilibrat, părea că va câştiga foarte uşor, dar Kvitova a amânat deznodământul printr-o revenire şi a câştigat setul al doilea, însă Naomi şi-a păstrat calmul şi a reuşit să se impună în decisiv.

Pentru Petra Kvitova, a fost prima finală de mare slem, după 5 ani, de când a suferit un atac în propria ei casa în decembrie 2016 în urma căruia a fost nevoie de operaţie pentru a-i salva mâna stângă, iar recuperarea a fost una extrem de dificilă..



Naomi Osaka va primi 2,6 milioane de euro, o creştere faţă de suma de anul trecut, iar finalistă va lua şi ea 1,3 milioane de euro.

“Îmi pare rău, vorbitul în public nu este punctul meu forte. Sper să trec peste asta. Felicitări Petrei, întotdeauna mi-am dorit să joc cu tine. Ai trecut prin multe şi sincer nu aş fi vrut ca acesta să fie primul nostru meci. Eşti cu adevărat uimitoare şi sunt onorată că am jucat împotriva ta. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru că aţi venit să ne vedeţi, chiar dacă este atât de cald, veniţi şi ne sprijiniţi şi vă sunt recunoscătoare. Mulţumesc directorului turneului, copiilor de mingi, arbitrilor, voi faceţi ca acest turneu să fie ceea ce este.

Echipei mele, nu cred că aş fi reuşit săptămâna aceasta fără sprijinul vostru. În spatele fiecărui jucător de tenis este întotdeauna o echipă şi vă sunt foarte recunoscătoare. Am făcut notiţe înainte, dar totuşi am uitat ce ar fi trebuit să spun. Sunt onorată că am jucat această finală şi vă mulţumesc! “a spus Naomi Osaka în discursul de final.