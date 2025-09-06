Ultimele știri
08 septembrie, 2025
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Motociclist rănit într-o zonă greu accesibilă de lângă Căpâlna de Sebeș. Intervin echipajele SMURD și Salvamont Alba

Motociclist rănit într-o zonă greu accesibilă de lângă Căpâlna de Sebeș. Intervin echipajele SMURD și Salvamont Alba

0
Scris de în Eveniment, Local

Un motociclist a fost rănit în zona împădurită de la Căpâlna de Sebeș, județul Alba, după ce a căzut într-un loc greu accesibil.

La fața locului intervin echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș, în cooperare cu Salvamont Alba. Potrivit ISU Alba, victima este conștientă și cooperantă, dar prezintă leziuni la unul dintre membrele superioare.

sursa foto: ISU ALBA

Din cauza terenului accidentat și a dificultății de evacuare, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Târgu Mureș, dotat cu troliu, pentru extragerea persoanei și transportul acesteia în siguranță către o unitate medicală.

Distribuie

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu

Top