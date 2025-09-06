Motociclist rănit într-o zonă greu accesibilă de lângă Căpâlna de Sebeș. Intervin echipajele SMURD și Salvamont Alba

Un motociclist a fost rănit în zona împădurită de la Căpâlna de Sebeș, județul Alba, după ce a căzut într-un loc greu accesibil.

La fața locului intervin echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș, în cooperare cu Salvamont Alba. Potrivit ISU Alba, victima este conștientă și cooperantă, dar prezintă leziuni la unul dintre membrele superioare.



sursa foto: ISU ALBA

Din cauza terenului accidentat și a dificultății de evacuare, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Târgu Mureș, dotat cu troliu, pentru extragerea persoanei și transportul acesteia în siguranță către o unitate medicală.