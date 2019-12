Mihai Babițchi : Alba Iulia a fost singurul oraș care a oferit o alternativă reală la guvernare

Nu vreau să minimalizez în niciun fel meritul Timișoarei în declanșarea Revoluției din Decembrie 1989, după cum nu vreau să minimalizez nici curajul și sacrificiul de sânge făcut de populația din alte orașe ca București, Sibiu, Cluj, Cugir, Arad etc. care au ieșit în stradă înainte de 22 decembrie, momentul fugii dictatorului. Atrag doar atenția că sunt două probleme extrem de sensibile pe care au pedalat – și o fac încă – forțele revanșarde din linia a doua a regimului comunist iar evenimentele din Alba-Iulia le explicitează pe deplin.

Falsificatorii momentului „Decembrie 1989” acreditează ideea că Revoluția a fost anticeaușistă și nu anticomunistă, distorsionare cu care se „argumentează” și azi – în frunte se află cei doi patroni grețoși ai postului TV „Realitatea Plus” – că în 1989 a fost lovitură de stat și nu revoluție. Se anulează astfel participarea întregului popor și sacrificiul uneori suprem al celor care au răsculat mulțimile împotriva regimului comunist. Am argumentat cred, convingător, în alte articole („30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989” a apărut în urmă cu câteva zile în paginile ziarului „Unirea”) diferența fundamentală între cele două tipuri de acțiuni revoluționare și nu mai revin.

Subliniez doar că Ceaușescu a fugit din fața manifestanților care năvăleau în Comiteul Central și nu din fața vreunui puci militar. Generalul Victor Stănculescu menționa în caietele sale (devenite publice după moartea sa) că s-a gândit la un moment dat să preia puterea dar „ generalii erau atât de speriați de ceea ce făcuseră la Timișoara și București încât erau total indisponibili și atunci l-am chemat la MApN pe Ion Iliescu ca să îi predau puterea”. Vreau să subliniez doar că Alba-Iulia – și numai ea – poate dovedi cu documente (aflate în prezent la Muzeul Unirii) că a avut loc o Revoluție, iar aceasta a fost în primul rând anticomunistă. Ceaușescu era receptat doar ca o chintesență a răului reprezentat de orânduirea comunistă.



1. Alba-Iulia este Oraș Erou-Martir al Revoluției, titulatură acordată prin lege de Parlamentul României întrucât, programatic, municipiul este așezat înaintea celorlalte prin prisma evenimentelor din Decembrie 1989.

2. Alba-Iulia potrivit istoriografiei Revoluției (IRRD, cartea „Revoluția Însângerată” a cunoscutului istoric Constantin Corneanu) și presei anilor `90 („Zig-zag”, hebdomadarul „NU” din Cluj etc.) a fost singurul oraș răsculat care a oferit o alternativă reală la guvernare. Este cunoscut că Frontul Democrat al regretatului Lorin Fortuna din Timișoara a avut o platformă care cerea ca secretar general al PCR să fie numit Ion Iliescu în locul lui Ceaușescu iar ca prim-ministru Corneliu Mănescu. Acest fapt a și permis speculațiile că Revoluția a fost anticeaușistă nu anticomunistă. Platforma-program a Frontului Patriotic Libertatea înființat de mine în acea noapte în Alba-Iulia (documentul e depus la Muzeul Unirii) reprezenta un program politic clar: demisia imediată a întregului aparat de partid și de stat, desființarea PCR, alegeri libere și democratice în condiții garantate de lege, eliberarea deținuților politici, pluripartidism, îmbunătățirea imediată a aprovizionării populației cu alimente și medicamente, asigurarea unor condiții normale e locuit (apă caldă, lumină, căldură), preluarea imediată a controlului asupra instituțiilor statului de către un comitet de cetățeni în frunte cu Mihai Babițchi, etc. Gărzile patriotice se constituiau ca armată a Revoluției (pe moment armata era receptată ca instrument de represiune date fiind evenimentele din Timișoara, București, Cluj, Sibiu), organul local de presă „Unirea”, devenea organ al FPL. Cotidianul „Unirea” are meritul istoric de a fi fost singurul organ de presă al Revoluției din România.

3. Alba-Iulia este singurul municipiu reședință de județ din România, în care cetățenii răsculați au obținut, la ora 8 în dimineața zilei de 22 decembrie – deci când dictatorul se afla încă la putere – abdicarea scrisă a primului secretar (Ioan Savu, fost general de securitate) și preluarea controlului de către un grup de cetățeni. Cazul este unicat în țară.

4. Faptul că Platforma-program cuprinde desființarea PCR, demonstrează că Revoluția a fost anticomunistă și nu doar anticeaușistă. De altfel în noaptea de 21 spre 22 decembrie când am ieșit în stradă s-a scandat nu numai „Jos Ceușescu!” ci și „Jos comunismul!”. Eu însumi concepeam o parte din lozincile pe care le striga mulțimea, așa că nu este nicio îndoială asupra mesajului revoltei noastre.

5. Alba-Iulia este singurul oraș unde s-a ieșit în stradă înainte de fuga dictatorului și, deși ura cetățenilor împotriva regimului, a activiștilor de partid, securiștilor și milițienilor era la fel de profundă ca pretutindeni nu au existat în 21 și 22 decembrie morți și răniți, nu s-a dat foc, nu au avut loc acte de vandalism și alte distrugeri. Aceasta deoarece manifestația s-a desfășurat relativ disciplinat; am organizat echipe care nu au permis niciun fel de violențe. Mergând cu un stegar alături în fruntea coloanei de manifestanți am indus mulțimii sentimentul de organizare, încredere și securitate personală.

6. Alba- Iulia a înregistrat morți și răniți începând cu 23 decembrie 1989, căzând victimă, la fel ca întreaga țară, scenariului „teroriștii” gestat, potrivit declarației ultimului șef al Securității, generalul Iulian Vlad, în laboratoarele acesteia și executat sub oblăduirea „Grupului Ion Iliescu”. Acesta a confiscat Revoluția, mizând pe lipsa de experiență și organizare, naivitatea și idealismul a revoluționarilor din București, Timișoara și din restul țării.

Întrucât conducătorii Revoluției din Alba se distanțau net de intențiile structurii neocomuniste care preluaseră puterea în București, Ion Iliescu l-a trimis la Alba-Iulia pe Mihai Montanu, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi, care a complotat cu revanșarzii locali ai PCR și, prin trădare, i-a înlăturat pe revoluționari. După ce înlăturase din CFSN pe dizidenții politici Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Nicu Stăncescu etc.