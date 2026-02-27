Micii antreprenori români între presiunea fiscală și nevoia de echilibru

România pare să fi declarat război propriilor mici antreprenori. În loc să fie sprijinite, micile firme românești sunt adesea tratate ca suspecte din oficiu. În loc de parteneriat, primesc controale. În loc de îndrumare, primesc amenințări. Iar în spatele acestui mecanism stă aparatul fiscal, reprezentat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.



Nu vorbim despre combaterea marii evaziuni, despre rețele sofisticate sau fraude transfrontaliere. Vorbim despre mici contribuabili, despre afaceri de familie, despre oameni care încearcă să țină pe linia de plutire o firmă într-un climat legislativ schimbător și impredictibil. Exact acolo unde statul ar trebui să arate înțelegere și proporționalitate, apare forța maximă a sancțiunii.



În ultimii ani, mesajul transmis antreprenorilor români este unul simplu și brutal: „Greșești, plătești. Nu contează contextul. Nu contează ambiguitatea legii. Nu contează că ai vrut să fii corect.” Într-un sistem fiscal sufocat de modificări succesive, interpretări contradictorii și proceduri greoaie, eroarea devine aproape inevitabilă. Dar reacția autorității este adesea disproporționată.



Mii de firme închise nu reprezintă doar statistici. Sunt locuri de muncă dispărute. Sunt familii rămase fără venit. Sunt comunități locale slăbite. Fiecare firmă mică distrusă înseamnă mai puțină inițiativă românească și mai multă dependență economică.



Cea mai gravă problemă nu este controlul în sine, ci filosofia din spatele lui. Un sistem fiscal modern pune accent pe prevenție, pe educație și pe conformare voluntară. Un sistem rigid, în schimb, transformă fiecare antreprenor într-un potențial dosar. Când amenințarea penală devine instrument de presiune în relația cu micii contribuabili, nu mai vorbim despre echilibru, vorbim despre intimidare.



România nu duce lipsă de birocrați. Duce lipsă de viziune economică. În timp ce alte state își protejează capitalul autohton și își stimulează întreprinderile mici, noi asistăm la o competiție absurdă: cine rezistă mai mult presiunii administrative.



Un stat puternic nu este cel care își îngenunchează contribuabilii mici. Un stat puternic este cel care știe să facă diferența între eroare și rea-credință, între supraviețuire economică și fraudă. Dacă vom continua să tratăm antreprenorii români ca pe niște adversari, nu vom mai avea prea mulți de impozitat.



Poate că e timpul ca relația dintre autoritate și mediul de afaceri să fie resetată. Pentru că atunci când micile firme românești dispar, nu câștigă statul. Pierdem cu toții.