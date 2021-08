Medic din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, reținut de polițiști pentru 24 de ore. A condus băut și a provocat mai multe accidente rutiere

Un medic legist de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, a fost reținut miercuri, pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

Miercuri, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cadrul medical a provocat două accidente de circulație, în municipiul Alba Iulia.

Medicul Daniel Dragotă, că despre el este vorba, a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, refuzând apoi să îi fie prelevate probe biologice în vedere stabilirii alcoolemiei.

La data de 25 august 2021, în jurul orei 18,00, în urma unui apel prin 112, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit, pe strada Fântânele din Alba Iulia, unde a fost semnalată producerea unui incident rutier.

Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 45 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, a acroșat un autoturism staționat, în urma accidentului rezultând pagube materiale. Anterior acestui eveniment, în jurul orei 12,00, bărbatul ar fi fost implicat într-o altă tamponare, iar după producerea acesteia și-ar fi continuat drumul.

Bărbatul a refuzat să se supună testării cu aparatul etilotest și prelevării mostrelor de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că avea permisul de conducere suspendat.

Față de acesta, a fost luată măsura reținerii, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, iar în cursul zilei de azi, 26 august, va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

În luna iunie a acestui an, medicul a mai fost reținut de poliție, după ce ar fi condus sub influența alcoolului și a refuzat să se supună testării. Ulterior, el a fost cercetat sub control judiciar.