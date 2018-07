Manichiura profesională: Ce trebuie să conțină un kit pentru începători

Unghiile cu gel se bucura de foarte multa popularitate in ultimii ani si, datorita lor, manichiura a fost revolutionata. Gratie accesorilor diversificate, poti obtine un look simplu si natural sau chiar un aspect jucaus si trendy. Chiar daca vei incerca un model simplu, rezultatul final va fi unul multumitor, datorita rezistentei lor in timp. Fie ca esti pasionata de aceasta tehnica si vrei sa realizezi o manopera de calitate, fie ca te-ai gandit sa achizitionezi produsele necesare pentru a-ti face singura o manichiura de invidiat, pe piata vei gasi kit-uri complete cu tot ce ai nevoie in acest sens, care contin,de cele mai multe ori si gelurile uv colorate, sau cele transparente, de constructie.

Incepatorii trebuie sa tina cont de cateva lucruri de baza:

-Manichiura cu gel se aplica exact ca o oja normala, doar ca este uscata prin lumina UV, ceea ce ii ofera durabilitate.

– Inainte de aplicare, este absolut necesar ca unghiile sa fie foarte bine curatate si modelate, astfel incat oja sa arate impecabil.

– Oja cu gel se aplica, de regula, in mai multe straturi care vor fi, pe rand, uscate in lumina UV iar mai apoi se aplica stratul final.

Ce ustensile si aparate trebuie sa contina kit-ul?

Lampa UV – pentru incepatori este recomandata o lampa cu patru tuburi. Aceasta este foarte usor de folosit, fiind nevoie doar sa apesi un buton pentru a o porni. Cand timpul optim de uscare a trecut, lampa se va opri singura. Asta reprezinta un avantaj, deoarece nu e nevoie sa stai cu ochii pe ceas in tot acest timp. In cazul in care oja necesita mai mult timp de uscare, lampa se va mai porni o data.

Pila electrica – contine mai multe tool-uri speciale pentru curatarea cuticulelor, netezirea unghiilor si inlaturarea gelului, in cazul intretinerii sau reconstructiei. Aceasta pila usureaza foarte mult munca, insa este necesar ca trusa ta sa contina si pile normale pentru unghii. Nu toate pilele asigura o pilire usoara, fara sa lase urme. Asa ca, e nevoie sa alegi cu grija. Pe site-ul www. baff.ro vei gasi pile buffer de calitate, pentru nivelarea si finisarea unghiilor cu gel.

Pensule pentru gel – pensula pentru gel este un accesoriu indispensabil. Se recomanda cele cu capac, deoarece trebuie ferita de lumina, umezeala si vapori de apa. De asemenea, trebuie ferita de lampa UV fiindca acest lucru duce la intarirea si degradarea firelor de par. Vei avea nevoie si de o perie pentru unghii, care se foloseste la deprafuire, dupa curatarea si pilirea unghiei naturale, inainte de aplicarea primului strat de gel.

Degresant si Primer – Degresantul corespunde fixarii gelului si degresarii unghiilor. Este folosit si pentru curatarea pensulelor dupa folosire dar si a suprafetei de lucru. Primerul se foloseste pe unghiile mai sensibile, predispuse la alergii.

Geluri – Exista mai multe tipuri de geluri: de baza, de constructie si de finisare. Gelul de baza niveleaza unghia, pentru a indeparta denivelarile sau imperfectiunile iar cel de constructie este transparent, special conceput pentru a rezista foarte bine la soc. Gelul de finisare se aplica abia la final si poate fi colorat sau intr-o nuanta naturala, cat mai apropiata de cea a unghiei. La randul sau, acesta acopera imperfectiunile si ii ofera unghiei un aspect impecabil.

Kit de oje permanente – Este recomandat sa ai in setul tau o gama cat mai varata de culori, pliate pe toate gusturile. Culorile pigmentate asigura o acoperire ideala, atat pentru unghiile naturale cat si pentru cele artificiale, construite cu gel. Alege oje permanente de calitate, a caror luciu nu se estompeaza in timp.

Desigur, daca doresti un kit complet, gata pregatit pentru a fi folosit, vei gasi variante care contin toate cele de mai sus, insa de obicei, cele care vin la pachet cu kit-ul nu sunt de o calitate extraordinara. Astfel, este mai bine sa cumperi ustensilele si accesoriile de care ai nevoie, separat. Daca vei lucra cu materiale de calitate, cu siguranta vei obtine un rezultat satisfacator.