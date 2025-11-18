Majorări usturătoare din 2026: taxele pe proprietăți și autoturisme urcă cu până la 70%. Parlamentul, în fața votului decisiv

Ilie Bolojan a transmis că Parlamentul ar urma să adopte, marți, pachetul fiscal care va duce la majorarea impozitelor pe proprietăți și mașini pentru persoanele fizice începând cu anul viitor. Premierul a anunțat această decizie în cadrul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România, subliniind că modificările sunt esențiale pentru colectarea veniturilor necesare reducerii deficitului bugetar și a gap-ului de TVA.

Bolojan a punctat că din proiect au fost eliminate doar prevederile legate de testele poligraf pentru angajații ANAF, declarate neconstituționale de Curtea Constituțională. Restul prevederilor, inclusiv majorarea impozitelor pe proprietăți și mașini, vor rămâne valabile pentru a evita noi complicații juridice.​

„Sper că Parlamentul, în ședință comună, închide și pachetul fiscal care cuprinde taxele locale; Am convenit ca mâine, în ședință comună, să închidem acest pachet, scoțând din el articolele care au fost declarate de către Curtea Constituțională în neregulă – e vorba de cele legate de testele poligraf pentru angajații de la ANAF, deși, fie vorba între noi, n-ar fi fost rău să fie testați o bună parte dintre ei, având în vedere ”bolile” ANAF-ului destul de extinse – dar în afară de aceste anulări, toate celelalte articole vor rămâne așa cum sunt ca să nu mai avem complicații din nou de a verifica constituționalitatea; și scăzând termenele, pentru că va trebui să mai venim cu niște modificări, sper că această prevedere va face ca de anul viitor impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a transmis că aceste taxe îi sunt necesare statului pentru a reduce gap-ul de TVA.

„În toate calculele legate de deficit, aceste aspecte sunt vitale, sunt trecute acolo și nu vor putea fi evitate. De asemenea, deci trebuie să ne încasăm aceste taxe, cele ale statului principal, să ne reducem gap-ul de TVA, unde avem probleme destul de serioase, dar în acest pachet fiscal se mai închid niște portițe la insolvențe și la alte posibilități de eșalonări și de optimizări – citiți cu ghilimele de rigoare”, a afirmat premierul.

Pachetul fiscal include și alte modificări importante: creșterea valorii impozabile a locuințelor și terenurilor deținute de persoane fizice, stabilirea unui capital minim de 500 de lei pentru SRL-urile cu cifră de afaceri netă de 400.000 de lei, precum și majorarea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pentru veniturile din activități independente.​

Curtea Constituțională a decis ulterior că trei articole din proiectul de lege sunt neconstituționale. Aceste prevederi vizau utilizarea testelor poligraf în situațiile în care existau suspiciuni de abateri de la integritate în rândul angajaților din trei instituții ale statului.

