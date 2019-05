Lansare de carte, în biserica din deal, Cricău. „Din vremuri apuse. Memorii”, de Iudita Secula născută Truță

un material de: Dana Crainic

Sute de localnici din Cricău şi din împrejurimi, invitaţi şi oficialităţi au participat duminică, 5 mai, după Sfânta Liturghie, în biserica din Cricău cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, biserica ctitorită acum 180 de ani de preotul Truta (paroh al Cricaului în anii 1839-1875) la lansarea cărții fiicei acestuia, Iudiţa Secula, “Din vremuri apuse. Memorii”, o realistă trecere în revistă a evenimentelor de la 1848-1849 din Transilvania.

Ediţia anastatică a cărţii, prefaţata de Diana Câmpan şi îngrijită de Ioan Lupsan, a fost tipărită cu sprijinul Centrului de Cultură “Augustin Bena şi al Asociaţiei “Dacii din Cetate-Cricau”.



La eveniment au fost prezenţi preoţii satelor care au fost pomeniţi în carte: din Cricău preotul Petru Medrut şi Cosmin Bufnea, din Craiva, preotul Adrian Bolea, din Tibru, preotul Mihai Mocan, din Beldiu; preotul Doru Gheaja, Alexandru Pal, care a dat viaţa cu naiul sau heruvimilor pictaţi în biserică, cât şi primarul şi viceprimarul comunei Cricău, Lupsan Emil şi Precup Florian şi primarul oraşului Alba Iulia, Mircea Hava şi viceprimarii Voicu Paul şi Pleşă Gabriel, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba, Marius Haţegan, membrii asociaţiei “Dacii din Cetate”, a cărei preşedinte este Stremtan Iulian.













Ioan Lupsan, cel care s-a îngrijit de apariţia cărţii, a declarat: “Cartea “Din vremuri apuse. Memorii” scrisă de Iudiţa Secula, reprezintă una dintre cele mai interesante povestiri despre revoluţia din 1848. Prin sprijinul descriptiv al autoarei se vede nivelul ridicat, calitatea prin care s-a prezentat cartea şi interesul pe care l-a avut să fie cunoscute de către urmaşi momentele prin care au trecut strămoşii noştri din această comună şi din împrejurimi. Motivul editării acestei cărţi reprezintă importanta cărţii în sine, a prezentat mare interes din partea cititorilor şi a criticilor din acele vremuri şi numărul redus de cărţi care se găsesc în biblioteci la ora actuală în ţară din ediţia care a fost tipărită prima dată în anul 1899, respectiv ediţia din 1915 înainte de unire. Ca fiu al satului Cricău, am considerat că este necesar să fie reeditata această carte în cadrul unei ediţii anastatice ca un act important de recuperare a memoriei colective a acestei zone în care au trăit strămoşii noştri şi au luptat cu demnitate şi sacrificiu pentru libertatea naţiunii romane. Să îndreptăm un gând de recunoştinţă către aceşti strămoşi ai noştri care au păstrat ideea naţională în timpul revoluţiei astfel încât au contribuit la marea bucurie a celor care au fost prezenţi la Alba Iulia. În situaţia în care am avut sprijin, am găsit originalul la Sibiu şi am reuşit să realizez aceasta reeditare anastatică. Aş dori să mulţumesc celor care m-au ajutat, în primul rând doamnei Prof. Dr. Câmpan Diana de la Universitatea “1 Decembrie 1918”, doamnei bibliotecar Felicia Colda care m-a ajutat foarte mult la reeditarea cărţii, preoţilor parohi de la Cricău, Medrut Petru şi Cosmin Bufnea, care au pus la dispoziţie documentaţia necesară pentru a arăta şi alte detalii despre carte, biserica din Cricău şi părintele Petru Truta, care a construit această biserică. Trebuie să mulţumesc şi societăţii “SC Antel” care a realizat digitizarea şi tipărirea cărţii, directorului Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alexandru Pal, asociaţiei “Dacii din Cetate”, unde sunt şi eu membru fondator şi Prof. Dr. arheolog Cristi Plantoş, responsabilului sitului arheologic din Piatră Craivii şi istoricului Dragoş Ursu de la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia.

Aş dori să le mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături în această zi, părintelui Doru Gheaja, care ne-a încântat cu cântecele sale, corului bisericii din Cricău, care ne-a încântat cu pricesne, consiliului Primăriei Cricău şi localnicilor care au păstrat tradiţia, îmbrăcând portul popular”.

La final, ec. Lupsan Ioan a oferit câte o carte fiecărei familii care a fost prezentă la lansarea cărţii “Din vremuri apuse. Memorii”.