Jurnalistul Florin Condurățeanu, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani

Jurnalistul Florin Condurățeanu s-a stins din viaţă luni, 28 iunie, la vârsta de 71 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Anunţul a fost făcut de Mihai Gâdea, la Antena 3.

”Îmi este foarte greu să vă anunț ceea ce urmează. Colegul și prietenul nostru, unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurățeanu, a încetat din viață. De-a lungul timpului, prin natura lucrurilor, prin natura meseriei mele, am cunoscut foarte mulți oameni. Am lucrat cu foarte mulți oameni.

Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Condurățeanu. În urmă cu puțin timp am aflat că scumpul nostru coleg și prieten a intrat în șoc cardio-respirator și cu toții am sperat ca Florin Condurățeanu, așa cum a învins întotdeauna în profesie, în viață, să învingă și în această seară, dar bătălia aceasta iată nu a câștigat-o. Ceea ce a câștigat a fost însă bătălia cu întreaga viață.

Ne aflăm la finalul unui drum al unui om de un talent, de o generozitate, de o bunătate cum nu știu câți alți oameni l-ar putea concura vreodată. Florin Condurățeanu este cunoscut de marele public pentru modul în care și-a exercitat profesia. Și-a exercitat-o impecabil. A fost alături de cei mai iubiți români și a reușit să le spună poveștile.

A reușit să meargă în domeniul sanitar, de exemplu, cu un talent și cu o vocație rar întâlnită. Florin Condurățeanu, mai mult decât orice, și-a iubit țara, a iubit pe cei care locuiesc în această țară. A luptat mereu pentru marile valori, atunci când acestea erau nedreptățite”, a anunțat Mihai Gâdea.

Florin Condurăţeanu a avut o poveste de viaţă cutremurătoare. Părinţii lui au murit de tineri, la acelaşi spital, la o distanţă de 10 luni unul de celălalt.

„La Fundeni mi-au murit ambii părinţi, la distanţă de zece luni. S-au iubit foarte mult. Când ţi-au murit părinţii simţi că ai fost împuşcat în aripă. Tata era conferenţiar la Mina Minovici. A scăpat de pe front, fratele lui a stat mult timp prizonier în Siberia.

Tata s-a îmbolnăvit de inimă şi din insuficienţa cardiacă a făcut edem pulmonar. Îşi pierdea cunoştinţa. I-am ţinut limba să nu şi-o înghită. La spital l-au îngrijit teribil, dar, a doua zi, când m-am dus să-l vizitez făcuse stop cardiac.

Eram în primul an de facultate. Mama mea, care avea o funcţie importantă pe linie economică la Fundeni, a făcut, de la tensiune, un atac cerebral stând de vorbă cu mine. Vorbeam cu ea şi vedeam cum îi împietreşte gura. Am chemat salvarea şi m-am dus la spital. A stat şase zile în comă.

Au murit amândoi acolo. Eu i-am luat de acolo„, povestea Condurăţeanu la Antena Stars.

Florin Condurățeanu, o istorie vie a presei românești

Florin Condurățeanu a lucrat în presa scrisă, la Flacăra, Curierul Național, Jurnalul Național. A lucrat în televiziune, la OTV, Tele7ABC, Antena 2, Etno, Antena 1, Antena Stars, România TV. A scris mii de articole de ziar și a realizat mii de talk show-uri TV. A intervievat în peste 40 de ani de carieră majoritatea personalităților românești.

Mulți l-au recunoscut pe Florin Condurățeanu după ochelarii colorați și întotdeauna asortați vestimentației, după vocea puternică, precum și după salutul său „Vă pup pe suflet”.

Florin Condurățeanu a fost unul dintre jurnaliștii care au ştiut întotdeauna mai mult decât „scriu” și nu a ezitat să declare că meseria de ziarist trebuie practicată cu gândul la om și la neamul românesc.