Joi: Se sistează apa potabilă în Cistei, Bucerdea Granoasă si Craciunelu de Jos

Apa potabilă va fi sistată în localitățile Cistei, Bucerdea Granoasă si Craciunelu de Jos, joi, 8 decembrie, în intervalul orar 9.00-14.00, pentru efectuarea unor lucrari de mentenanță la conducta de alimentare cu apă potabilă.

SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Blaj anunta consumatorii ca in data de 08.12.2022, intre orele 9.00-14.00, se vor efectua lucrari de mentenanta la conducta de alimentare cu apa potabila. Astfel, se va intrerupe furnizarea apei potabile in localitatile: Cistei, Bucerdea Granoasa si Craciunelu de Jos. De asemenea, pe parcursul efecturii lucrarilor , este posibil sa apara scaderi ale presiunii in reteaua de distributie si in localitatea Obreja cat si in zonele mai inalte ale localitatii Mihalt.

Rugăm consumatorii să își asigure rezerva de apă necesară pe perioada întreruperii iar la reluarea furnizării pot aparea local depășiri ale parametrului turbiditate, situatie in care rugam clientii, sa foloseasca apa numai in scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.