IPS PIMEN, PREŞEDINTE DE ONOARE AL NOSTRA SILVA, A ÎNVIAT CU HRISTOS!

Înaltpreasfinţitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor şi preşedinte al Fundaţiei Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, s-a despărţit de cele pământeşti şi a intrat în viaţa pe care ne-a promis-o Fiul Tatălui Ceresc tuturor celor care credem în El.

Din 15 martie 2012 a fost şi preşedinte de onoare al Nostra Silva, fiind identificat de proprietarii de păduri şi păşuni din România ca un neînfricat luptător pentru redobândirea proprietăţii naţionale, pe care o vedea ca izvor de independenţă şi libertate.

În această luptă a cunoscut şi bucuria de învingător, dar şi amărăciunea luptei, a trădărilor omeneşti. Nu a făcut niciun compromis în ceea ce priveşte proprietatea Fondului Bisericesc – a refuzat orice ofertă perfidă prin care politicieni, case de avocatură sau fonduri de investiţii i-au garantat retrocedarea condiţionat de împărţirea averii bisericii cu aceşti tâlhari şi jefuitori.

Cu o venerabilă figură de Patriarh, cu barba încărunţită în lupte şi în vrednicii, cu ochii lui albaştri în care se oglindea bunătatea şi înţelepciunea, s-a închinat cu devotament statornic Bisericii şi Neamului. Se vor găsi unii care să-l judece şi să-l acuze, dar pentru că a trecut pragul veşniciei să-l lase să se apropie de Judecătorul a toate ca să primească cununa dreptăţii.

La întâlnirea proprietarilor găzduită de IPS Pimen la Sfânta Mănăstire Putna ne-a cerut – şi am acceptat – să ne desfăşurăm activitatea sub patronajul Sfântului Ştefan cel Mare. Suntem convinşi că azi braţele strămoşului luptător Ştefan l-au aşteptat şi l-au îmbrăţişat, iar noi, proprietarii de păduri şi păşuni din România, rămânem sub îndrumarea IPS Pimen, pentru că nu moartea este învingătoare, triumfătoare şi atotstăpânitoare, ci viaţa!

A spus Psalmistul că Dumnezeu “hotare a pus vieţii noastre, pe care nu le vom trece” (Psalmul 103, 10). Spunem şi noi că îl punem pe IPS Pimen, cu firea sa voioasă, cu sufletul său care cu aripi de vultur se ridica la înălţimi pentru a pătrunde rostul vremilor, stâlp al românismului înfipt la hotarele proprietăţii naţionale!

Veşnică să-i fie pomenirea şi memorie binecuvântată!

Cu dragoste întru Hristos,

av. Bogdan Ioan Tudor Todoran, pentru Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva