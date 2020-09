INVESTIȚIILE CONSOLIDEAZĂ PARCURSUL BLAJULUI EUROPEAN !

Dezvoltarea Blajului a continuat în ritm susținut în ultimii patru ani când s-au concretizat pașii spre orașul european la care visează fiecare locuitor. Proiectele de investiții au urmărit o dezvoltare echilibrată a orașului și au ținut cont de necesitățile comunității, de oportunitățile noi ivite de care am încercat să profităm. În această perioadă au fost efectuate investiții majore în toate domeniile: infrastructură, sănătate, educație, cultură, sport și timp liber, pentru că viziunea noastră de dezvoltare este unitară. Orice rămânenere în urmă stopează ritmul dezvoltării, iar calitatea vieții locuitorilor din Blaj depinde de toate aceste aspecte.

Unul dintre cele mai importante obiective istorice din Blaj și România, Câmpia Libertății, a fost reabilitat grație unui proiect comun al Municipiului Blaj și al Consiliului Județean Alba. Înfăptuirea acestui obiectiv a fost o datorie morală, prin care aducem un omagiu istoriei Blajului și românilor din Transilvania. Câmpia Libertății a găzduit, pe 2 iunie 2019, vizita istorică a Papei Francisc în România – primul Pontif Roman care a vizitat Transilvania. Un alt obiectiv, de importanță culturală și istorică, a fost reabilitarea Palatului Cultural Blaj. Un proiect de suflet al Blajului, realizat împreună cu Consiliul Județean Alba, care a fost distins, în anul 2017, de către Comisia Europeană, cu Premiul „Europa Nostra” pentru Conservare, este acum unul dintre marile edificii de cultură din Transilvania. În mandatul 2016-2020 a fost finalizată Baza de agrement din Parcul „Avram Iancu și a fost realizat Bazinul acoperit de înot, o investiție absolut necesară pentru un oraș european care se respectă. În acest fel, Blajul beneficiază de o infrastructură completă pentru practicarea înotului, în condiții moderne, care asigură creșterea calității vieții în comunitate. Modernizarea și dotarea Spitalului Municipal Blaj este o materializare a unui proiect continuu care ține de asigurarea unui act medical de calitate pentru blăjeni și pentru oamenii din zona Blajului. Amenajarea secției ATI cu 15 paturi în anul 2019, dotarea continuă a spitalului cu aparatură modernă – computer tomograf, angiograf, etc – modernizarea secțiilor medicale din spital și atragerea de medici tineri și dornici de performanță sunt obiective atinse pe care le-am promis în cadrul proiectului „1.000.000 de euro în aparatură medicală la Spitalul Municipal din Blaj”. Investițiile în sănătate vor continua și în următorul mandat, obiective precum achiziționarea unui aparat RMN, extinderea Ambulatoriului Spitalului, mansardarea clădirii spitalului nou, dar și construirea unui heliport fiind deja aprobate și în curs de realizare. Un alt domeniu extrem de important pentru dezvoltarea comunității îl reprezentă infrastructura rutieră. Un proiect major și obligatoriu, ținând cont de gradul de uzură, a fost reabilitarea și modernizarea Podului Vezii. Este o lucrare care asigură o durabilitate celui mai important pod rutier peste râul Târnava Mare, care face legătura între centrul orașului și cartierele Veza, Ciufud și Berc, dar și cu localitățile aparținătoare Tiur, Spătac și Mănărade.În același timp, am reușit să îndeplinim promisiunile în ceea ce privește construcția punții pietonale de peste râul Târnava Mare și pasarelei pietonale peste calea ferată.Puntea pietonală peste râul Târnava Mare a fost un proiect investițional modern și obligatoriu, ce a înlocuit vechea punte pietonală, asigurând facil accesul în Târgul de animale, dar și legătura a peste 6.000 de blăjeni, din cartierele Berc, Ciufud și Tiur, cu zona Gării și centrul orașului. Pasarela pietonală peste magistrala CFR – coridorul IV Pan European este o investiție care a răspuns unei necesități, aceea de a lega zona centrală a Municipiului Blaj de cartierul Hula. Tot în perioada 2016-2020 au fost efectuate lucrări pe 61 de străzi, în lungime de 30 km. Aceste lucrări vor continua pe străzile care prezintă un grad de uzură ridicat, dar și pe noile artere, rezultate din procesul de extindere a cartierelor din oraș. Au început lucrările de asfaltare a DC 203 Blaj-Deleni-Obârșia-Tiur pe toți cei 21 km, o investiție derulată împreună cu Consiliul Județean Alba. De asemenea au fost amenajate peste 300 de locuri de parcare, un proiect care va continua, având în vedere numărul tot mai mare de autovehicule din municipiul Blaj. Investițiile în educație au continuat în perioada 2016-2020, acest sector fiind de asemenea prioritar pentru administrația locală. Una dintre cele mai importante investiții în infrastructura școlară este modernizarea Colegiului Național „Inochentie Micu Clain”! Școala etalon a Blajului va avea o curte interioară modernă, cu terenuri de sport, tribune, amfiteatru, spații verzi, locuri de joacă și de relaxare, în cadrul unui proiect de peste un milion de euro, demn de renumele de „oraș al școlilor”, pe care-l are Blajul. Un obiectiv de investiții cu 150 de locuri, finalizat în anul 2018, este grădinița de copii din zona Câmpia Libertății, foarte necesară Blajului, în condițiile dezvoltării economice și dinamicii demografice din zona noastră. În domeniul sportului, am demarat noi proiecte de construire sau reabilitare de baze sportive. Sala Polivalentă este unul dintre cele mai mari obiective de investiții în infrastructura sportive din județul Alba, în proces de realizare la Blaj. Este un proiect implementat în baza parteneriatului dintre Municipiul Blaj și Consiliul Județean Alba, cu termen de finalizare decembrie 2021, care va aduce Blajul și județul Alba în prim planul comunităților care dețin facilități și infrastructură sportivă modernă în România. Au fost semnate contractele pentru reabilitarea și modernizarea stadionului din Parcul „Avram Iancu” și construirea unei baze pentru sportul de masă în zona Sălii de Sport „Timotei Cipariu”, pe vechea bază de la „Forestieră”. Construirea Parcului Veza este un proiect din fonduri europene nerambursabile a cărui finalizare este așteptată în luna octombrie 2020. Este o lucrare de investiții importantă, care mărește suprafața spațiului verde a Municipiului Blaj și face parte dintr-un complex de proiecte ce vor transforma baza sportivă de la Veza într-una dintre cele mai moderne din Transilvania. Parcul cuprinde stadionul de fotbal, sala polivalentă de sport, hotelul pentru sportivi, piste de biciclete și reamenajarea falezei râului Târnava Mare pentru accesul pietonal. Dacă tot am atins capitolul fonduri europene, vreau să menționez faptul că administrația publică blăjeană a performat în domeniul programelor finanțate din fonduri europene, semnând contracte cu finanțare nerambursabilă în valoare de peste 12.700.000 de euro, ceea ce reprezintă bugetul propriu de investiții al Municipiului Blaj pentru o perioadă de 7 ani. Printre cele mai importante contracte cu finanțare europeană se află Extinderea Ambulatoriului la Spitalul Municipal Blaj, Reabilitarea Școlilor Gimnaziale „Petru Pavel Aaron” și „Ion Micu Moldovan”, Construirea Creșei de pe strada Eroilor, Construirea noii Biblioteci Municipale, Reabilitarea infrastructurii rutiere din cartierele Eroilor, Gării și Andrei Mureșanu, precum și Amenajarea urbanistică, construirea de străzi și introducerea infrastructurii în cartierul Chereteu. De altfel, fondurile europene vor fi principala sursă pentru marile investiții pe care le-am introdus în proiectul Blaj 2021-2027, despre care vă voi oferi amănunte, pe larg, în articolele următoare. Toate aceste realizări au fost posibile pentru că am înțeles să punem Blajul înainte de toate, și am format o echipa câștigătoare, alcătuită din : Blăjeni, Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului și Consiliul Local, Ion Dumitrel – Președintele Consiliului Județean Alba și Consiliul Județean! Să rămânem câștigători! 