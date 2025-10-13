Investiție majoră în educație: Colegiul Tehnic ,,Transilvania Deva”, dotat la standarde europene

Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva face un pas major spre modernizarea procesului educațional, fiind inclus în proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar situate în municipiul Deva, județul Hunedoara”.

Proiectul este derulat de Primăria Municipiului Deva și finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 – Educație. În urma unei analize aprofundate a nevoilor reale din sistemul educațional, Colegiul Tehnic „Transilvania” a fost inclus printre cele 10 unități de învățământ beneficiare.

Modernizare completă: dotări pentru laboratoare și săli de clasă

Modernizarea presupune dotarea cu mai multe unități din fiecare echipament necesar desfășurării orelor într-un mod eficient, interactiv și adaptat standardelor actuale.

Dotări pentru laboratoarele de informatică

Seturi multiple de sisteme informatice (desktopuri, all-in-one, laptopuri)

(desktopuri, all-in-one, laptopuri) Table interactive cu suport mobil

Sisteme audio și video moderne , imprimante, hard disk-uri externe

, imprimante, hard disk-uri externe Mobilier nou: mese de laborator și scaune reglabile

Dotări pentru cele 273 de săli de clasă:

Tablă interactivă și echipamente IT în fiecare sală : laptopuri/all-in-one, sistem audio, cameră videoconferință

: laptopuri/all-in-one, sistem audio, cameră videoconferință Imprimante multifuncționale și scannere portabile , surse de alimentare UPS

, surse de alimentare UPS Toate echipamentele sunt furnizate în număr suficient pentru a asigura dotarea completă a tuturor claselor

Mobilier nou pentru 293 de săli:

Catedre, dulapuri și pupitre individuale

Scaune reglabile pentru elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal

Dotări specifice pentru alte spații educaționale:

● Săli Step by Step: mobilate complet cu mese, scaune, canapele, biblioteci – adaptate metodei alternative de predare

● Cabinete școlare:

Materiale pentru activități de învățare și dezvoltare : mobilier modular reglabil (bănci și scaune individuale pentru elevi din învățământul primar și gimnazial), trambulină pentru sărituri, jaloane pentru trasee motrice, joc de șah pentru activități de logică și strategie

: mobilier modular reglabil (bănci și scaune individuale pentru elevi din învățământul primar și gimnazial), trambulină pentru sărituri, jaloane pentru trasee motrice, joc de șah pentru activități de logică și strategie Dotări pentru activități sportive și recreative: mingi de fotbal, handbal, volei, oină, badminton și mingi medicinale, mese de tenis de masă, saltele de gimnastică – toate în cantități suficiente pentru desfășurarea activităților cu grupe întregi de elevi

Sorin Demeter, directorul Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva: „Modernizarea școlii noastre prin acest proiect este o dovadă că educația tehnologică are un viitor solid. Dotările primite nu înseamnă doar echipamente, ci oportunități reale pentru elevi de a învăța în condiții excelente. Fiecare sală și laborator vor beneficia de multiple echipamente, ceea ce ne permite desfășurarea orelor la un nivel profesionist. Suntem recunoscători Primăriei Municipiului Deva pentru sprijinul concret acordat. Fără implicarea administrației locale, acest pas major nu ar fi fost posibil.”





Lucian Ioan Rus, primarul municipiului Deva: ,,Prin acest proiect, administrația publică locală își reconfirmă angajamentul său față de educație și față de tinerii din comunitate. Investițiile în infrastructura școlară sunt oportunități reale pentru viitorul unei generații care merită cele mai bune condiții de învățare. Educația modernă începe cu acțiuni concrete, iar Deva este un exemplu de bună practică în acest sens”.