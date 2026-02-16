Filantropia Ortodoxă Alba Iulia: „Alege viața! Nu dependența!”

La sfârșitul sîptămanii trecute, la Hopârta, a avut loc o nouă întâlnire comunitară din cadrul campaniei „Alege viața! Nu dependența!”, organizată de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Primăria Comunei Hopârta, și cu sprijinul Consiliului Județean Alba și al instituțiilor județene. Masa rotundă, desfășurată la Căminul Cultural, a reunit peste 74 de participanți – părinți, cadre didactice și reprezentanți ai instituțiilor locale și județene – într-un dialog aplicat despre riscurile consumului de alcool și despre alte comportamente adictive care pot afecta copiii și adolescenții, precum și despre rolul părinților în intervenția timpurie. În Comuna Hopârta funcționează două centre de zi pentru copii, la Vama Seacă și în Hopârta, dezvoltate și susținute în parteneriat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Consiliul Județean Alba și Primăria Comunei Hopârta.

Întâlnirea a început cu cuvântul pr. Mateș George, care a adus în atenție îndemnul biblic: „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos” (1 Corinteni 6:12). Părintele a vorbit despre dependență ca despre o rană care, de multe ori, nu se vede din prima – un semnal al singurătății, al lipsei de sprijin și al nevoii de a fi ascultat – și a subliniat că prevenția începe acolo unde copilul găsește prezență, dialog și repere stabile.

Un moment important al întâlnirii a fost intervenția domnului primar Augustin Popa, care a salutat inițiativa și a încurajat implicarea activă a celor prezenți. Primarul a mulțumit pentru colaborare și a transmis un mesaj direct: astfel de întâlniri își ating rostul atunci când oamenii întreabă, vorbesc deschis și caută împreună soluții aplicate pentru situațiile întâlnite în familie și la școală.

Dialogul a continuat într-un format interactiv, cu lucru în trei ateliere. Două dintre ele au pornit de la un studiu de caz privind consumul de alcool și utilizarea țigărilor electronice, iar al treilea a fost dedicat dependențelor digitale. Discuțiile au fost vii și ancorate în realitatea comunității, cu întrebări directe, exemple și soluții practice, iar concluziile au fost aduse apoi în plen. Întâlnirea a fost moderată de doamna Mirela Timonea, din partea Consiliului Județean Alba, care a asigurat unitatea dialogului și legătura dintre intervențiile specialiștilor și întrebările venite din sală.

În plen, un rol distinct l-a avut doamna director a Școlii Gimnaziale Hopârta, prof. Adina Maria Bălțat, care a prezentat concluziile discuțiilor din ateliere, adunând în câteva idei esența lucrului din grupuri și punctând importanța implicării constante a adulților și a unui răspuns coerent al comunității atunci când apar primele semne de risc.

Atelierele au fost susținute în parteneriat cu instituțiile județene și cu specialiștii prezenți. Un grup a fost facilitat de Consiliul Județean Alba, prin Timonea Mirela, și de Inspectoratul de Poliție Județean Alba – Biroul de Siguranță Școlară, prin Tecsa-Motolity Larisa, alături de reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. Un al doilea atelier a inclus contribuțiile Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor Alba, prin doamna dr. Mihaela Sava, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Alba, prin Dobra Simona. Atelierul dedicat dependențelor digitale a fost coordonat de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Alba, prin Badale Maria-Ioana, în colaborare cu reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.

În concluzie, discuțiile au arătat că prevenția se construiește în timp, prin pași consecvenți și prin prezență reală: activități care să-i ajute pe copii să-și folosească timpul într-un mod sănătos, reguli clare în familie, limitarea timpului petrecut pe telefon, alături de dialog și intervenție la timp. La Hopârta s-a conturat limpede ideea că dependența nu se combate doar cu îngrijorare, ci cu oameni care rămân aproape – părinți care știu unde să ceară ajutor și instituții care răspund la timp, împreună cu școala și comunitatea.

Campania este derulată în cadrul proiectului „Copii pentru viitor! – Program de suport pentru copil și familie” (SMIS 329525), finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, în parteneriat cu Primăria Comunei Șona.