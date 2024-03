INFORMARE CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR – aniversarea a 20 de ani de activitate

Azi, 19 martie, organizația Profesională Corpul Național al Polițiștilor aniversează 20 de ani de activitate.

Cu acest prilej, domnul colonel ® Ilea Ioan Ilie, președintele Corpului Național al Polițiștilor Alba a susținut o conferință de presă în cadrul căreia au fost prezentate aspecte legate de activitatea acestei organizații, după cum urmează:

Corpul National al Polițiștilor este organizat și funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, iar Regulamentul de Organizare și Funcționare al Corpului a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1305/2002, cu completările și modificările ulterioare.

Acesta reprezintă forma de organizare pe criteriul profesional, autonomă, apolitică și nonprofit a polițiștilor, este constituit și își exercită atribuțiile în scopul promovării intereselor profesionale, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi, prevăzute de legislația în domeniu, precum și al apărării drepturilor legitime ale acestora.

Corpul este organizat la nivel central, departamental și teritorial, pe principiile teritorialității, eligibilității, mutualității și ierarhiei structurilor de conducere, iar structurile de conducere se aleg potrivit prevederilor regulamentului.

La nivelul județului Alba, Corpul Național al Polițiștilor este condus de un consiliu teritorial format din 9 membri.

De la înființare, organizația profesională a polițiștilor din județul Alba a desfășurat activități și proiecte în beneficiul polițiștilor, iar cu titlu exemplificativ enumerăm: Proiectul “Poliția în slujba comunității”, care s-a desfășurat în perioada 2007-2011 și care a avut ca scop crearea unei competiții între subunități, structuri, polițiști și personal contractual, câștigătorii fiind recompensați cu premii și distincții;

În fiecare an, Corpul Național al Polițiștilor, alături de alte organizații care sunt constituite la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a contribuit, în mod esențial, la activitățile dedicate Zilei Poliției Române, Zilei Femeii, a competițiilor sportive și a diverselor activități cultural – artistice care au fost organizate în folosul polițiștilor și a societății civile.

Organizația a formulat acțiuni în instanță, pentru apărarea drepturilor polițiștilor, a contribuit la asigurarea dotării unor structuri cu aparate de fotografiat, camere video dar și cu aparate de sport pentru sala de antrenamente a Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

A fost sprijin constant în misiunile de amploare, cum este cea care are loc, an de an, pe Muntele Găina sau de Ziua Națională a României, 1 Decembrie.

Membrii au beneficiat, în mod constant, de beneficiile obținute de organizație, prin structura centrală sau prin cea județeană, în cadrul unor protocoale cu diverse instituții publice sau persoane juridice.

În cei 20 de ani de existență, Organizația Teritorială a Corpului Național al Polițiștilor Alba a cooperat cu CNP-BEC, I.P.J. Alba, Asociația Apulum Pol, IPA-Regiunea 1 Alba, Asociația Sportivă Dinamo Alba, SNPPC Alba, Pro Lex Alba, Europol Alba, ATOP Alba – președintele CNP Alba este membru de drept (acorduri de cooperare între Consiliul Județean Alba și IPJ Alba), precum și cu alte organizații și instituții.

În ceea ce privește folosirea fondurilor, în conformitate cu prevederile Normelor privind utilizarea fondurilor bănești ale Corpului Național al Polițiștilor, sumele astfel alocate, pot fi folosite pentru perfecționarea pregătirii profesionale, acordarea de burse și de ajutoare, investiții legate de dotarea cu mijloace adecvate activităților Corpului, cheltuieli administrativ-gospodărești, asistență juridică acordată membrilor, recompensarea membrilor Corpului care s-au remarcat în mod deosebit.

De asemenea, Corpul Național al Polițiștilor, pentru îndeplinirea caracterului social, poate acorda membrilor săi ajutoare, asistență juridică, recompense, sprijin financiar, astfel:

a) ajutor de deces al polițistului și membrilor familiei acestuia, respectiv soţ/soţie, copii și părinți ai polițistului;

b) ajutor naștere copil;

c) ajutor medical în caz de vătămare corporală a polițistului aflat în timpul serviciului, îmbolnăviri grave ale polițistului ori membrilor de familie (soț/soție și copii aflați în întreținere);

d) ajutor pentru asistență juridică pentru fapte săvârșite în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, mai puțin pentru fapte de corupție sau asimilate/conexe acestora;

e) acordarea de premii și recompense polițiștilor care s-au remarcat în activitatea profesională, culturală sau sportivă;

f) ajutor pentru calamități naturale, dezastre, precum și pentru alte situații deosebite/neprevăzute.

Spre exemplu, în îndeplinirea acestei atribuții, Corpul Național al Polițiștilor Alba a acordat sprijin financiar cu caracter social – unui număr de 84 polițiști în anul 2022 și un număr de 68 de polițiști în anul 2023.

La ora actuală, Corpul Național al Polițiștilor Alba este organizația teritorială cu cei mai mulți membri, respectiv 1.102, la data de 29.02.2024 (polițiști activi și pensionari).

Apărăm drepturile legitime și suntem alături de membrii organizației noastre sub deviza“ UNITAS PER VERITATEM – UNIȚI PENTRU ADEVĂR “.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI,

Colonel (r) Ioan-Ilie ILEA