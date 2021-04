Importanta jucariilor si a jocului in primul an de viata

Jocul este important pentru dezvoltarea cognitivă a bebelușului – adică capacitatea bebelușului de a gândi, a înțelege, de a comunica, de a-și aminti, de a-și imagina și de a afla ce s-ar putea întâmpla în continuare, de aceea jucariile din lemn calitative, fara substante toxice sunt ideale in primii ani de viata

Jocul pentru bebeluși se referă la interacțiuni înainte și înapoi cu parintii sau persoanele apropiate. Iar atunci când interacționați cu bebelușul în timpul jocului, îi oferiți informații importante pentru înțelegerea lumii.

De asemenea, jocul cu bebelușul tău îți construiește relația și trimite un mesaj simplu, dar puternic – ești important pentru mine. Acest mesaj este esențial pentru a ajuta bebelușul să învețe despre cine este și unde se încadrează în lume. Și conferă copilului tău încredere să continue să exploreze și să învețe despre lume.

Oamenii de știință cunosc secretul unei vieți fericite și sănătoase: este o educație imbogatita, plină de îngrijire, limbaj bogat, nutriție bună, joacă si jucarii de bebelusi adaptate varstei fiecaruia. Cercetările arată că, dacă le oferim copiilor noștri aceste experiențe cheie în timpul copilăriei timpurii, acestea vor rămâne cu ei pentru tot restul vieții.

Jocul este modul în care explorează și învață despre lume. Când un bebeluș apucă o minge, își dezvoltă abilități motorii fine. Când gâdilați bebelușul cu o pană, vă ajutați să construiți simțul tactil al acestuia. Există un stimulent de dezvoltare asociat jocului.

Jocul în copilăria timpurie trebuie sa implice jucarii adecvate, sigure si simple pentru a permite o dezvoltare armonioasa a bebelusului. Mai ales in primul an de viata, timpul de joacă este despre interacțiuni semnificative între părinți și copii. Jocurile repetitive oferă un sentiment de predictibilitate și ordine. Cu ajutorul jucariilor simple din lemn îi învățăm pe copiii noștri despre relația dintre acțiune și răspuns. Aceasta este baza oricărei comunicări: fac ceva, iar tu faci ceva înapoi.

Idei și activități de joacă cu bebelusii:

Muzică, cântece, atingeri ușoare pe burtica bebelușului în timp ce cânți: aceste activități dezvoltă auzul și mișcarea.

Cucu bau: acest lucru este minunat pentru dezvoltarea socială și emoțională a bebelușului.

Gâdilări blânde sau obiecte cu texturi diferite, cum ar fi pene, noroi, lemn, metal sau spumă: acestea dezvoltă simțul tactil.

Obiecte de diferite dimensiuni, culori și forme: acestea vă pot încuraja copilul să ajungă și să prindă.

Mobilier, bile, jucării sau cutii rezistente: acestea vă pot face copilul să se târască, să stea în picioare și să meargă.

Dezvoltarea psihica si fizica in primul an de viata este influentata de jocurile si jucariile cu care cel mic interactioneaza. Acest lucru este dovedit stiintific, iar echipa Briele tine cont in permanenta ca jucariile care le gasiti pe site sa fie sigure, prietenoase cu copii si mediul si adaptate fiecarei varste.